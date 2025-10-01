GIÀ CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI SALVINI AI TEMPI DEL VIMINALE, BELTRAME E’ L’UOMO CHE NELL’OTTOBRE DEL 2018 HA ORGANIZZATO IL VIAGGIO DI SALVINI A MOSCA. ERANO I TEMPI DELL’HOTEL METROPOL, CON GLI EMISSARI DEL CARROCCIO ACCUSATI DI TRATTARE CON I RUSSI PER UN FINANZIAMENTO AL PARTITO … IL RITARDO NEL GRADIMENTO DI MOSCA SAREBBE UNA RITORSIONE PER IL SOSTEGNO DELLA MELONI A KIEV



Lo accusavano di essere un ambasciatore “filorusso” ma la Russia non lo gradisce. Non lo fa ancora insediare. Antonio Tajani e Giorgia Meloni indicano Stefano Beltrame come nuovo ambasciatore a Mosca. Apriti cielo, anzi, Cremlino.

Chi è Beltrame? E’ un veneto, un funzionario stimato dalla Farnesina. Ha lavorato in Asia, in Africa, come vice capo

missione, poi a Bonn. Il salto avviene con l’ex ministra Emma Bonino che lo nomina consigliere generale a Shangai.

Nel 2003, Beltrame viene inviato a Teheran, si sposta successivamente in America, a Washington, come consigliere d’ambasciata. E’ veneto e Luca Zaia lo sceglie come suo consigliere diplomatico. Per tutti è “amico di Zaia”. Quando Matteo Salvini viene nominato ministro dell’interno, Beltrame si sposta a Roma, consigliere diplomatico di Salvini. Per tutti diventa “l’amico di Salvini”. Attualmente è il consigliere diplomatico di Giorgetti e per tutti è “l’amico di Giorgetti”.

Nell’ottobre del 2018, Beltrame organizza il viaggio di Salvini a Mosca. Scoppia il caso Metropol e si parla presunti rapporti fra leghisti e russi, trattative per avere fondi, compravendite di petrolio, incontri fra Gianluca Savoini, leghista, presidente dell’associazione Lombardia Russia e intermediari del Cremlino.

Sul caso Metropol c’è stata un’inchiesta giudiziaria finita lo scorso anno con l’archiviazione. Bene. Ad agosto, Cecilia Piccioni, ambasciatrice a Mosca, stimata da Tajani, lascia la carica e rientra in Italia con un nuovo incarico. E’ promossa, capo Direzione generale per gli affari politici (Dgap).

Beltrame era destinato a Buenos Aires ma Tajani prende tempo. La grande nomina che arriva è quella di Marco Peronaci al posto di Mariangela Zappia, ma non quella di Beltrame. Giorgetti chiede a Tajani il perché della mancata nomina. Beltrame si chiarisce con Tajani. Il 29 agosto, in Cdm, Tajani propone la nomina di Beltrame a Mosca. Il giorno dopo Beltrame passa come l’uomo di Salvini a Mosca. I quotidiani, giustamente, chiedono a Meloni: cara premier, la sua politica estera a favore

dell’ucraina è compatibile con la nomina di Beltrame?

Insomma, Beltrame che avrebbe la sola colpa, dicono gli esteti, di indossare scarpe color marrone, passa per come “l’uomo di Salvini”, il futuro “ambasciatore gradito da Salvini a Mosca”. Peronaci si è già insediato a Washington e ha preso il posto di Zappia ma Beltrame attende ancora il “gradimento” da parte della Russia.

E’ probabile che il ritardo si debba alle posizione italiane sull’ucraina, che sia una ritorsione per il sostegno fermo, deciso di Meloni all’ucraina. Era così “amico” dei russi al punto che i russi lo tengono fermo in Italia. Savoini, pensaci tu. Un’ambasciata?

This entry was posted on sabato, Ottobre 18th, 2025 at 16:02 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.