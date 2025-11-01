A METTERE LA BOMBA DUE CITTADINI UCRAINI CONDANNATI A LEOPOLI E SCAPPATI IN BIELORUSSIA AL SERVIZIO DI MOSCA



L’attentato alle ferrovie polacche è stato eseguito da due cittadini ucraini che avevano collaborato con l’intelligence russa e per questo erano fuggiti in Bielorussia. Lo ha fatto sapere il primo ministro Donald Tusk. L’esplosione si è verificata sulla linea Varsavia-Lublino, che collega la capitale polacca al confine con l’Ucraina. Ed è stata preceduta da un’ondata di incendi dolosi, sabotaggi e attacchi informatici. Verificatisi in Polonia come in altri paesi europei.

Varsavia si sente sotto il mirino di Mosca da quando la Polonia è diventata uno degli snodi degli aiuti a Kiev. «L’informazione più importante è che… abbiamo identificato le persone responsabili degli atti di sabotaggio», ha detto Tusk ai suoi parlamentari. Aggiungendo che si trattava di ucraini che avevano collaborato con l’intelligence russa per «molto tempo». «In entrambi i casi siamo certi che il tentativo di far saltare in aria i binari e la violazione dell’infrastruttura ferroviaria siano stati intenzionali. E che il loro scopo fosse quello di causare una catastrofe nel traffico ferroviario», ha affermato. La Russia ha ripetutamente negato di essere responsabile di atti di sabotaggio e martedì il Cremlino ha respinto le accuse di coinvolgimento.

Le accuse alla Russia

«La Russia è accusata di tutte le manifestazioni della guerra ibrida e diretta in atto», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a un giornalista della televisione di stato russa. «In Polonia, diciamo, tutti cercano di anticipare la locomotiva europea in questo senso. E la russofobia, ovviamente, sta

fiorendo lì». L’incaricato d’affari russo in carica in Polonia Andrej Ordaš ha dichiarato all’agenzia di stampa russa RIA di essere stato convocato al ministero degli Esteri polacco per una riunione, senza spiegare il motivo della chiamata. Il ministero degli Esteri ucraino ha affermato che gli incidenti dimostrano che, insieme all’invasione dell’Ucraina, la Russia sta «conducendo una guerra ibrida su vasta scala contro l’Europa, contro i nostri alleati. Cercando di rompere l’unità dei partner nell’assistenza all’Ucraina e, in generale, di destabilizzare la situazione».

Gli attentati

Nel primo incidente, avvenuto nel villaggio di Mika, un ordigno esplosivo è stato fatto esplodere sui binari al passaggio di un treno merci. Utilizzando un dispositivo collegato tramite un cavo lungo 300 metri. Parte dell’esplosivo non esploso è stato recuperato sul posto, ha dichiarato Tusk. Il quale ga aggiunto che altri treni avevano attraversato il tratto di binario interessato prima che uno si fermasse. In un secondo incidente vicino a Pulawy, una morsa d’acciaio è stata installata sui binari con il probabile scopo di far deragliare il treno. Un telefono cellulare collegato a un power bank era stato posizionato nelle vicinanze per registrare l’accaduto.

I sospettati

Uno dei sospettati era già stato dichiarato colpevole da un tribunale di Leopoli per aver partecipato a un sabotaggio in Ucraina, ma non era stato incarcerato in Bielorussia, ha affermato Tusk. «La Polonia è in costante contatto con i servizi segreti dei paesi alleati e faremo tutto il possibile per perseguire questi individui», ha affermato. Intanto aerei polacchi e alleati

sono stati schierati mercoledì mattina per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco dopo che la Russia ha lanciato attacchi aerei contro l’Ucraina occidentale, vicino al confine con la Polonia, hanno dichiarato le forze armate del paese membro della Nato. «Sono state inviate in volo coppie di caccia a reazione rapida e un aereo di allerta precoce, e i sistemi di difesa aerea e di sorveglianza radar basati a terra hanno raggiunto il massimo stato di allerta», ha dichiarato il comando operativo polacco in un post su X.

(da agenzie)

