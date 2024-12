“QUALCHE NEMICO DELLA LEGA E’ ANCHE DENTRO IL NOSTRO PARTITO”



“Se continuiamo a dire che va tutto bene, nascondiamo qualcosa. Ci sono tante cose che vanno bene, ma anche altre che non vanno bene. Io qui sono a combattere a favore della Lombardia e a favore del Nord. Tutto il resto non mi interessa”.

Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana al congresso della Lega lombarda. “Il problema del Nord c’è, è sempre più presente e si presenterà nei prossimi mesi e anni. Quando dite che i nemici sono fuori dalla Lega, beh qualche nemico è anche dentro. Quando vedo certi emendamenti, io mi incazzo come una bestia” ha aggiunto.

“Quando vedo certi emendamenti firmati dai nostri parlamentari di zone diverse dalle nostre e che vanno tutti a danno della Regione Lombardia – ha spiegato Fontana -, io mi incazzo come una bestia”.

Come Lombardia “non possiamo essere gli unici che accettano e che tirano la baracca in questo Paese e in cambio riceviamo sberle. Le ultime mi hanno fatto veramente imbestialire” ha chiosato il governatore.

(da agenzie)

