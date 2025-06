L’IPOTESI È DI FARLE FIRMARE UN CONTRATTO DI LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO: LA DEPUTATA DI PORTICI, A CUI SILVIO HA LASCIATO 100 MILIONI IN EREDITÀ, DOVRÀ PAGARE UN CANONE A FININVEST, E QUINDI AI CINQUE “FIGLIASTRI”: MA QUANTO? E PER QUANTO TEMPO?

Sotheby’s entra in pista per la compravendita di Villa Certosa mentre per la villa di Arcore si sta delineando una «regolarizzazione» formale della presenza di Marta Fascina attraverso un contratto.

L’ultima compagna di Silvio Berlusconi e gli avvocati di Fininvest sono al lavoro — secondo indiscrezioni — per trovare la formula giuridica più adeguata ma sarebbe ormai in dirittura d’arrivo la firma di un contratto di locazione a titolo oneroso.

Cioè Fascina pagherà un canone a Fininvest e quindi ai cinque figli del Cavaliere. Quanto e per quanto tempo? Importo e durata sarebbero ancora da definire ma comunque solo una piccola porzione (presumibilmente ben individuata nel contratto) dell’immensa proprietà (3.500 mq) sarà formalmente affittata alla parlamentare di Forza Italia alla quale il Cavaliere

ha lasciato 100 milioni cash in eredità.

A due anni dalla morte dell’ex premier c’era evidentemente l’esigenza di dare una cornice meno ambigua e più formale al rapporto tra l’«ospite» e la proprietà. Recentemente gli immobili più importanti della famiglia che facevano capo alla Immobiliare Idra (su tutti Certosa e Arcore) sono stati trasferiti sotto l’ombrello societario della Fininvest Real Estate.

Si può ipotizzare che due elementi abbiano influito sulla scelta di contrattualizzare Marta Fascina. Il primo è proprio l’ingresso di Arcore nella capogruppo che, anche per il suo ruolo di holding di società quotate in Borsa (Mfe-Mediaset, Mondadori, Mediolanum), ha standard, procedure e codici di condotta più stringenti. Il secondo riguarda lo status di Fascina che è un’esponente politica, deputata alla Camera dal 2018.

La combinazione dei due fattori ha forse accelerato una decisione che era già nell’aria.

Arcore rimane il centro di gravità della famiglia e della ristretta cerchia di manager-amici, sia per le periodiche riunioni familiari che per quelle di lavoro. Il rito berlusconiano dei pranzi «misti» resta un appuntamento fisso almeno un martedì al mese. Con Marta Fascina presente.

Villa San Martino rappresenta il simbolo e il centro intoccabile della famiglia. Non si vende e non è mai stata sul mercato.

Al contrario, Villa Certosa a Porto Rotondo in Sardegna, il gioiello della corona immobiliare, è in vendita ma la famiglia non ha urgenza di chiudere. Sarà una delle più grandi, se non in assoluto la più rilevante compravendita immobiliare mai effettuata in Italia.

Circolano cifre nell’ampio range dei 300-500 milioni. E c’è una novità nell’intermediazione dell’affare: entra in campo un team con Sotheby’s International Realty alla guida e il coinvolgimento di Knight Castle Real Estate, un broker con base a Dubai specializzato in immobili di lusso, più un’altra società americana sempre tarata su clientela ricchissima.

Le trattative sarebbero alle battute finali.

(da agenzie)