Fa discutere in Germania la frase di Friedrich Merz secondo il quale Israele “sta facendo in Iran il lavoro sporco per noi”. Sulle sue parole si sono sollevate critiche soprattutto dai partiti dopposizione, come verdi e Linke.

Ma anche frange dei socialdemocratici, alleati di governo del Kanzler, hanno preso le distanze. Alla Tv del quotidiano Die Welt, il parlamentare verde Anton Hofreiter ha affermato che la frase è “sconveniente”: il cancelliere avrebbe dovuto tener presente che in Iran la stragrande maggioranza delle persone è contro il regime, ha fatto notare, e che negli attacchi Israeliani muoiono anche civili.

La portavoce dei Verdi per il Medio Oriente e l’Iran, Luise Amtsberg, ha criticato Merz sia per la scelta delle parole sia per il contenuto della sua dichiarazione: “Invece di commenti cinici e ignoranti del cancelliere, mi aspetto che il governo federale faccia tutto il possibile per allentare la tensione in questa difficile situazione”.

Ancora più duro il commento del co-presidente della Linke Jan

van Aken al quotidiano Sueddeutsche Zeitung (Sz): “Merz dovrebbe pulire un bagno, così capirebbe cosa significa fare un lavoro sporco. Invece Merz definisce un lavoro sporco il fatto che delle persone vengono uccise. In questo modo, prende in giro le vittime della guerra e della violenza”. Van Aken, che è membro della commissione Esteri del Bundestag, ha poi sottolineato: “Bisogna impedire che l’Iran abbia la bomba atomica.

Questo è possibile attraverso negoziati. Oppure attraverso una guerra sporca. Possiamo ancora decidere quale strada vogliamo seguire”. Questa mattina anche dalla Spd si era sollevato un rumoroso dissenso: il parlamentare socialdemocratico Ralf Stegner ha definito “sconcertanti” le parole del cancelliere.

(da agenzie)

