La posizione di Paolo Borsellino sulla separazione delle carriere? “Sono stato io che ho trovato in un libro, in cui sono raccolti i suoi scritti, questo suo intervento, se non sbaglio nel 1991 a Bari, in cui Paolo dice esplicitamente di essere contro la separazione delle carriere e parla della politica che vuole intervenire in questo senso”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, intervistato da Giorgio Lauro.

“E’ evidente che allora però le condizioni erano diverse, si stava riformando il codice penale ad esempio”, ha proseguito Borsellino a Rai Radio1. Le da’ fastidio che suo fratello venga tirato in ballo nel dibattito sulla riforma della Giustizia?

“E’ una cosa che non piace affatto, non è utile, si deve discutere di adesso, senza tirare fuori le dichiarazioni di mio fratello o di Falcone per cercare di influire su una cosa attuale che ha condizioni ben diverse”. Lei come voterà al referendum sulla riforma? “Assolutamente contro la separazione delle carriere.

Si parla di questa ma il tutto fa parte di una manovra per cercare di minare in qualche maniera l’indipendenza della magistratura. Per questo – ha concluso Paolo Borsellino a Un Giorno da Pecora – votero’ sicuramente no”.

