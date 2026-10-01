NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA CHE IL RISULTATO VIENE “ALTERATO”: LE PRIMARIE DEL PD HANNO UNA LUNGA STORIA DI “INQUINAMENTO” FATTO IN CASA

Il Pd, per storia, per tradizione, vorrebbe organizzarle solo nei gazebo. I 5 Stelle, sempre per storia e tradizione, pretendono di allargarle anche al voto online. Che, però, terrorizza molti dem. A cominciare da tutta l’area riformista: i suoi esponenti, senza indugi, avvertono da tempo il rischio di un possibile inquinamento, temono insomma che Mosca possa decidere di avere un qualche interesse, diciamo così, nel favorire la corsa a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte, le cui posizioni sul conflitto in Ucraina sono note.

Nella penombra, tra sospiri profondi e occhiate spaventate, quest’idea grillina di far votare tutti pure da remoto preoccupa comunque anche numerosi parlamentari vicini alla segretaria Elly Schlein e moltissimi altri fedeli al correntone di Dario Franceschini, Roberto Speranza e Andrea Orlando.

Cominciamo ad ascoltare cosa dice Riccardo Ricciardi, il capogruppo grillino alla Camera. «Le regole delle primarie? Il voto ai gazebo non basta. È assolutamente necessario anche il voto online»

Molti, nel Pd, temono che il voto online possa essere inquinato. «Da chi?». Dai russi. Che potrebbero avere Conte nel cuore. «Sciocchezze! Ogni voto, se decidi di inquinarlo, è inquinabile. Quello online, tra l’altro, è il più certificato, e quindi garantito, di tutti». I russi, però, sono formidabili in un certo genere di sabotaggi. «I timori dei dem non hanno fondamento. Io dico: chiamiamo tutto il popolo a votare, e poi vediamo chi vince»

«Infatti», dice il senatore Filippo Sensi. Infatti, scusi, cosa? «Infatti qui il rischio è che invece che da Volturara Appula, poi si mettano a votare da Minsk»

Senatore Sensi, può essere ancora più esplicito?

«Il rischio che le primarie del Campo largo aperte e online possano essere hackerate, purtroppo, è consistente». Al Nazareno qualcuno ipotizza la soluzione della pre registrazione, una sorta di albo online. [.

«Vogliamo parlare delle influenze russe sulla Brexit? O degli allarmi dell’Fbi sul voto negli Stati Uniti? E poi quello di influenzare il voto è ormai un vizio diffuso: abbiamo visto il tifo scatenato che ha fatto Musk per il candidato nazista in Sassonia, no? Perché, mi chiedo, i russi non dovrebbero farsi tentare dalla possibilità di condizionare la scelta su chi sarà il prossimo inquilino di Palazzo Chigi?».

Sono preoccupazioni condivise con Graziano Delrio e Lia Quartapelle, con Piero Fassino e Giorgio Gori. Ma anche un esponente molto autorevole e fuori da ogni corrente, come l’ex premier Paolo Gentiloni, l’altro giorno è stato deciso nel dire: «Sono favorevole alle primarie, però contrario al voto online, che può essere manipolato»

(da il “Corriere della Sera”)