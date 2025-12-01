IL PASSAGGIO INTEGRALE È MOLTO INQUIETANTE: “DOVREMMO SOSTENERE PARTITI, MOVIMENTI E FIGURE INTELLETTUALI E CULTURALI CHE CERCANO LA SOVRANITÀ E LA CONSERVAZIONE/RIPRISTINO DEI MODI DI VITA TRADIZIONALI EUROPEI PUR RIMANENDO FILO-AMERICANI”



‘Collaborare maggiormente’ con Austria, Ungheria, Italia e Polonia ‘con l’obiettivo di allontanarli dall’Unione Europea’: è uno dei passaggi di una versione più estesa, circolata prima di quella ufficiale della Casa Bianca, del documento di Strategia di Sicurezza Nazionale (Nss) Usa esaminata da Defense One, sito Usa specializzato nel settore difesa/sicurezza americana.

Mentre la Nss resa pubblica venerdì scorso dalla Casa Bianca chiede la fine di una ‘Nato in continua espansione’, la versione più ampia che circolava prima entra più nel dettaglio su come l’amministrazione Trump vorrebbe ‘rendere l’Europa di nuovo grande’, pur invitando i membri europei della Nato a rendersi autonomi dal supporto militare americano.

Partendo dal presupposto che l’Europa sta affrontando una ‘estinzione di civiltà’ a causa delle sue politiche sull’immigrazione e della ‘censura della libertà di parola’, la Nss – scrive Defense One – propone di concentrare le relazioni statunitensi con i Paesi europei con governi e movimenti simili all’America di Trump, quindi presumibilmente di destra. Austria, Ungheria, Italia e Polonia sono elencati dalla ricostruzione di Defense One come Paesi con cui gli Stati Uniti dovrebbero ‘collaborare maggiormente, con l’obiettivo di allontanarli dall’Unione Europea’.

‘E dovremmo sostenere partiti, movimenti e figure intellettuali e culturali che cercano la sovranità e la conservazione/ripristino dei modi di vita tradizionali europei pur rimanendo filo-americani’, affermava il documento, secondo la testata.

