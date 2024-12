“GLI ITALIANI STANNO PAGANDO DI LORO TASCA LA VOSTRA PROPAGANDA”



“Il centro migranti in Albania è una delle più grandi buffonate che si potessero pensare, con tanti soldi sottratti al bilancio dello Stato per un centro polifunzionale costato un miliardo di euro dei contribuenti e che ora sta dando riparo a cani randagi”. Così il leader di Iv Matteo Renzi, parlando in aula al Senato durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Flussi.

“A me la sorte dei cani randagi sta a cuore, ma sta meno a cuore di quella degli operai che devono pagare le tasse”, aggiunge annunciando il no del suo gruppo.

“Gli italiani stanno pagando con le loro tasche la vostra propaganda”, però, ironizza, “avete instaurato l’unico trasporto pendolare che funzioni in Italia. Non c’è nulla di più ordinato e puntuale in questo Paese per quanto riguarda i trasporti, infatti, del traghetto che va a prendere e riporta i migranti in Albania”.

Continua Renzi: “Diceva Niccolò Machiavelli, che era un segretario fiorentino di quelli seri, che governare è fare credere. In questo siete bravissimi, signori del governo. Voi fate credere che l’immigrazione irregolare sia il problema di questo paese. Voi oggi siete in una fase di scontro con i sindacati. Allora, ascoltate gli imprenditori che dicono ‘abbiamo un problema di troppa poca immigrazione regolare’”. “Nel far credere che tutto il dramma di questo Paese sia l’immigrazione irregolare, riuscite a cancellare le notizie”, conclude.

(da agenzie)

