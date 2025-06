“MR. AMAZON” HA SPESO 10 MILIONI PER I TRE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI, TRA SOGGIORNI NEGLI HOTEL DI LUSSO, TRASPORTI SUI TAXI, EVENTI SUL MEGA-YACHT “KORU” E INTRATTENIMENTO (SI VOCIFERA CHE SI ESIBIRANNO LADY GAGA ED ELTON JOHN)… TRA I 200 INVITATI, CI SARANNO ANCHE IVANKA TRUMP, OPRAH WINFREY, LEONARDO DICAPRIO, BILL GATES, MICK JAGGER – LA LOCATION TOP-SECRET DELLA CERIMONIA, IL VESTITO DELLA SPOSA, LE BOMBONIERE E LE PROTESTE DEI NO-BEZOS



Sono passati quasi 45 anni da quando l’espressione “matrimonio del secolo” veniva usata con tanta leggerezza come in questi giorni per le imminenti nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Persino il fratello di lei ha detto: “Penso che sarà come quello della principessa Diana”. Ma le differenze con le nozze del secolo scorso sono evidenti. E anche le spose non potrebbero essere più diverse: Diana Spencer era un’adolescente timida; Lauren Sánchez, ex conduttrice TV, ha 55 anni e ben poco sembra poterla far arrossire.

La coppia dovrebbe spendere oltre 10 milioni di dollari per una tre giorni di festeggiamenti a partire dal 24 giugno, un evento più da Instagram che da favola. E invece di migliaia di residenti in festa, i veneziani si preparano a protestare contro l’eccesso della celebrazione in una città che affonda sempre di più. Gli abitanti sono

infuriati non solo per il monopolio dei taxi d’acqua e degli hotel di lusso, ma anche per l’impatto ambientale dell’evento, che rischia di paralizzare la città. Attivisti locali hanno tappezzato Venezia di manifesti con la scritta “No space for Bezos!” — un gioco di parole con un suo ritratto su un razzo spaziale.

E i veneziani non sono l’unico grattacapo politico. La lista degli invitati, ristretta a 200 persone, include figure polarizzanti come Ivanka Trump e Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio e l’ex fidanzata Camila Morrone, Orlando Bloom e Katy Perry Il weekend sarà una maratona di eventi, molti dei quali a bordo del superyacht da 500 milioni di dollari di Bezos, il Koru. Che il circo abbia inizio.

IL PRELIMINARE

Secondo fonti vicine alla coppia, il matrimonio era inizialmente previsto per l’inverno ad Aspen, ma l’accordo prematrimoniale non era ancora pronto. Dopo il divorzio miliardario da MacKenzie Scott — che ha fruttato a lei oltre 38 miliardi in azioni Amazon — gli avvocati di Bezos hanno impiegato mesi per redigere un contratto a prova di bomba.

GLI HOTEL

La coppia alloggerà all’Aman sul Canal Grande, lo stesso hotel in cui si sono sposati George e Amal Clooney, con camere che vanno da oltre 3.000 a 32.000 dollari a notte. Avrebbero prenotato interamente o parzialmente almeno quattro hotel: Aman, Gritti Palace, St. Regis, Belmond Cipriani e Hotel Danieli.

IL WEDDING PLANNER

Un matrimonio quasi reale. A organizzarlo è l’agenzia londinese Lanza & Baucina, fondata dal principe Antonio Licata di Baucina e dai cugini, i conti Riccardo e Aleramo Lanza, proprietari di un palazzo del XVI secolo a Palermo. Hanno orchestrato anche matrimoni dei Clooney e di Salma Hayek con François-Henri Pinault.

Ma i residenti non hanno accolto con entusiasmo. Gli attivisti hanno affisso manifesti contro Bezos, accusandolo di voler trasformare la città nella sua festa privata. Il sindaco Luigi Brugnaro ha lasciato intendere che delle donazioni potrebbero calmare gli animi, e fonti locali confermano che contributi sono stati versati. Ma Matteo Secchi, fondatore del gruppo Venessia.com, ha commentato al Telegraph: “Questa è Venezia che si comporta da prostituta.” Giugno è uno dei mesi più gettonati per visitare Venezia, e i turisti abituali sono furiosi.

GLI OSPITI

Tra le celebrità attese: Barry Diller e Diane von Furstenberg, Brian Grazer, Leonardo DiCaprio, Eva Longoria, Bill Gates, Kim Kardashian, Kris Jenner, Oprah Winfrey, Gayle King, Ivanka Trump e Jared Kushner, Camila Morrone, Karlie Kloss e Josh Kushner, Mick Jagger, Jewel, Scooter Braun.

L’ABITO

Dopo aver suggerito un abito Oscar de la Renta per il Met Gala, Anna Wintour avrebbe nuovamente consigliato lo stesso stilista per l’abito da sposa. Sánchez ha anche legami stretti con Dolce & Gabbana — suo figlio Nikko ha sfilato per loro a Milano — e la coppia è stata avvistata in fase di prove nella boutique del brand. Attesa la presenza del suo anello da 20 carati, che Bezos aveva nascosto sotto il cuscino prima di farle la proposta.

LA CERIMONIA

Nemmeno gli invitati sanno ancora dove si svolgerà il rito. Inizialmente si parlava dello yacht Koru, ma fonti successive puntano sull’isola di San Giorgio Maggiore, più precisamente al

monastero della Fondazione Cini. “San Giorgio Maggiore è protagonista di un celebre dipinto di Monet, e siccome entrambi amano l’arte, sarebbe perfetto,” dice Billy Folchetti, wedding planner di lusso con base a Como e New York.

Alcuni invitati si sono lamentati perché non c’è un attimo libero. Tre giorni pieni zeppi di outfit e occasioni pubbliche. Nonostante ciò, si tenta di mantenere un profilo più sobrio rispetto al disastro mediatico della missione spaziale fallita di Sánchez.

I REGALI

Cosa regalare a un miliardario? Sebbene Bezos abbia donato una Bugatti a Anant Ambani per le sue nozze, qui gli ospiti sono stati invitati a non portare doni, ma solo a fare beneficenza. In compenso, gli invitati riceveranno gadget veneziani come vetri di Murano e dolci di Rosa Salva.

LO YACHT

Il corteo nautico includerà tre imbarcazioni, tra cui il Koru, uno degli yacht a vela più grandi al mondo (127 metri), troppo grande per i canali, resterà ancorato nella laguna. Anche la nave d’appoggio Abeona è troppo imponente per la città.

I TRASFERIMENTI E IL DOPO FESTA

Molti invitati arriveranno in jet privati agli aeroporti di Venezia o Verona e prolungheranno il soggiorno in Europa. “Il Koru ospita solo 18 persone, quindi dopo Venezia ci andrà solo la famiglia,” racconta India. “L’hotel Aman nelle Dolomiti apre proprio quel weekend, e alcuni dei nostri clienti vi arriveranno in elicottero privato, atterrando a Bolzano.”

L’INTRATTENIMENTO

San Giorgio Maggiore ha un anfiteatro all’aperto con vista sull’acqua, e si dice che siano stati chiamati a esibirsi Elton John Lady Gaga.

(da hollywoodreporter.it)

