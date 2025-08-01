IL QUOTIDIANO TRANSALPINO MOTIVA LE ACCUSE DEL “TRUCE” AL PRESIDENTE FRANCESE CON LA SUA VICINANZA AL CREMLINO: “QUANDO ANCORA AVEVA DAVANTI A SÉ UNA CARRIERA PROMETTENTE, SALVINI (SOSTENITORE DELL’ANNESSIONE DELLA CRIMEA) SI ERA FATTO FOTOGRAFARE NEL 2014 SULLA PIAZZA ROSSA A MOSCA CON UNA MAGLIETTA CON IL VOLTO DEL PRESIDENTE RUSSO. NEL 2019, SALVINI AVEVA DEFINITO PUTIN “IL MIGLIOR UOMO DI STATO ATTUALMENTE SULLA TERRA”, MENTRE IL SETTIMANALE “L’ESPRESSO” AVEVA RIVELATO, NELLO STESSO ANNO, UN PRESUNTO TENTATIVO DI FINANZIAMENTO ILLECITO DELLA LEGA TRAMITE UN CONTRATTO PETROLIFERO CON LA RUSSIA”

Una foto di Matteo Salvini con alle spalle la maglietta di Vladimir Putin. Quella indossata dal leghista sulla Piazza rossa, e sventolata ai suoi danni dopo nella celebre contestazione durante la sua missione al confine polacco.

Così Le Monde sceglie di illustrare l’articolo, in cui racconta l’incidente diplomatico accaduto ieri fra Francia e Italia a causa delle uscite del vicepremier, che ha attaccato duramente Macron sulla questione delle truppe in Ucraina.

Il quotidiano francese non ha dubbi sui motivi delle provocazioni nei confronti dell’Eliseo e descrive il ministro italiano come “conosciuto per la sua vicinanza a Mosca”.

“Nel panorama politico italiano, il capo della Lega (estrema destra) si distingue come il principale responsabile politico ad aver mantenuto legami più stretti con il Cremlino”, scrive.

“Quando ancora aveva davanti a sé una carriera promettente, Salvini — sostenitore dell’annessione della Crimea — si era fatto fotografare nel 2014 sulla Piazza Rossa a Mosca con una maglietta con il volto di Vladimir Putin. Nel 2017, la Lega — partito che affonda le sue radici nell’autonomismo del Nord — aveva firmato un accordo con il partito Russia Unita, egemone a

Mosca, per poi denunciarlo solo nel 2024”.

“Nel frattempo, nel 2019, Salvini aveva definito Putin “il miglior uomo di Stato attualmente sulla Terra”, mentre il settimanale L’Espresso aveva rivelato, nello stesso anno, un presunto tentativo di finanziamento illecito della Lega tramite un contratto petrolifero con la Russia. Il fascicolo giudiziario aperto su questa vicenda è stato poi archiviato”.

Nei giorni scorsi l’ambasciatrice italiana a Parigi è stata convocata dal governo francese a causa delle ‘’inaccettabili dichiarazioni’’ che il leghista ha dedicato a Macron. Espressioni come “taches al tram” – attaccati al tram, cavatela da solo – o “Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in Ucraina” hanno aperto un fronte diplomatico tra Palazzo Chigi e l’Eliseo.

Un motivo di imbarazzo per la premier Giorgia Meloni che secondo Le Monde avrebbe lavorato recentemente per ricucire i rapporti con Macron. Ma ora – scrive il quotidiano – “nonostante la buona volontà di entrambe le parti, il suo vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha aggiunto una nuova voce alla lunga lista di crisi diplomatiche

