LA ONG HA AVVISATO LA GUARDIA COSTIERA LIBICA CHE NON RISPONDE E LASCIA I CORPI ALLA DERIVA… IL GOVERNO ITALIANO NON SI VERGOGNA A FINANZIARE QUESTI SOGGETTI CHE NON HANNO NEANCHE RISPETTO PER I MORTI?



Diversi cadaveri che galleggiano in mare, accanto ad uno di loro una motovedetta della Guardia costiera libica, una di quelle donate dall’Italia.

I volontari della Sea Watch che li avvistano a bordo dell’aereo di ricognizione Sea bird chiamano i libici chiedendo un intervento

ma nessuno risponde ed i corpi restano alla deriva.

Sono immagine impressionanti, volutamente sfocate, quelle diffuse dalla Sea Watch per documentare L’ennesimo naufragio in mare. Acque internazionali, zona Sar libica.

Nessuna indicazione sul tipo di imbarcazione andata a fondo o sul numero delle persone che hanno perso la vita. I cadaveri avvistati dal Sea Bird erano diversi.”Temiamo che siano le vittime di un naufragio e che ci siano altri morti”.

(da agenzie)

