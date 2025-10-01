IL 77% È CONTRARIO AL POSSIBILE AUMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE… BOCCIATO L’AUMENTO DELLA TASSA SUGLI AFFITTI BREVI: IL 54,5% PENSA CHE “PENALIZZI LA LIBERA INIZIATIVA IMPRENDITORIALE”



Gli italiani non guardano con favore alle novità della manovra : nel complesso il giudizio sulle principali misure annunciate dal governo Meloni in legge di bilancio è negativo .

È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l’Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.

Alla domanda sull’aumento dell’età pensionabile, la stragrande maggioranza degli italiani, il 77%, si dice contrario alla misura che “danneggia i lavoratori e i più deboli”, solo il 23% è d’accordo, ritenendo che sia “un piccolo sacrificio necessario anche per ragioni demografiche”.

Interessante notare come anche tra gli elettori dei partiti di governo la percentuale di coloro che sono contrari è altissima : il 70%. Quasi plebiscitaria, l’82% , la percentuale dei contrari all’aumento dell’età pensionabile tra gli elettori di opposizione.

Per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali – con la cosiddetta pace fiscale che prevede la cancellazione di interessi e sanzioni e la possibilità di pagare il debito nel corso di 9 anni -, più della metà la degli italiani, il 54,1% si dice contrario, poiché “è un modo di premiare gli evasori” ma è

comunque una percentuale molto alta, il 45,9% che si dice d’accordo motivando come “spesso sono imposte inique comunque garantiscono allo Stato il rientro di risorse importanti”.

Qui gli elettori di governo e di opposizione sono in contrasto : i primi sono favorevoli alla rottamazione per il 62,8% , mentre i secondi contrari per il 77,9%.

Sulla proposta di aumentare la tassa sugli affitti brevi, più della metà degli italiani, il 54,5% è contrario perché “penalizza la libera iniziativa imprenditoriale e il turismo”, mentre il 45,5% è favorevole, dato che sono rendite di posizione e vanno tassate.

Interessante notare come tra gli elettori dei partiti di governo la proposta sugli affitti brevi pur riguardando un aumento di tassazione , sia accolta con più favore che tra coloro che scelgono i partiti di opposizione (52% contro 43,9%).

“Sui temi più strettamente economici le opinioni degli italiani sono decisamente più trasversali rispetto a quelli più strettamente ideologici. Si supera il concetto di tifo per verificare nei provvedimenti qual è il proprio interesse. È un dato importante su cui i partiti devono riflettere”, spiega Giacomo Spaini, presidente e ceo di Izi.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Ottobre 24th, 2025 at 20:40 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.