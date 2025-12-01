SILVIA DIVENTERA’ CANDIDATA PREMIER DEL CAMPO LARGO A FUROR DI POPOLO, LO SOSTENIAMO DA MESI A RAGION VEDUTA E VI SPIEGHIAMO PERCHE’ E A QUALI CONDIZIONI… SOLO LEI PUO’ ASFALTARE I PATRIDIOTI



Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend, in caso di primarie del campo largo, è la segretaria del Pd Elly Schlein a raccogliere il maggior numero di consensi. Il 31 per cento. Ma i suoi diretti avversari la seguono a ruota: il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte con il 29 per cento e la sindaca di Genova Silvia Salis con il 28.

Il dato che desta stupore è come Silvia Salis, peraltro ancora poco conosciuta a livello nazionale, in pochi mesi abbia raggiunto due politici navigati come il presidente del M5S Conte e la segretaria del Pd Schlein, considerando che non ha un partito alle spalle e nonostante non si sia mai candidata per quella carica, ribadendo più volte che intende rimanere sindaca di Genova. E’ un classico esempio di “candidatura spinta dal basso”, con una fascia di consenso in costante aumento.

Il nostro commento

Quando Silvia Salis è stata candidata dal “campo largo” a sindaca di Genova la conoscevamo solo per i precedenti sportivi e per la carica di vice-presidente del Coni. L’abbiamo “studiata” per diversi giorni nelle sue prime uscite pubbliche e abbiamo tratto una convinzione: sarebbe diventata sindaca di Genova.

E così è stato perché è una “bella persona” ; empatica, carismatica, di grande comunicazione, preparata, tosta come non immaginate, diretta, gran capacità di sintesi, instancabile, una sindaca al servizio dei cittadini, mai una parola oltre le righe ma capace di fulminarti con uno sguardo.

Ne sanno qualcosa i becero-sovranisti locali che rimediano da mesi brutte figure attaccandola sul nulla, mentre Bucci che è l’unico intelligente tra loro ha scelto la via della collaborazione e arranca dietro di lei.

Veniamo al sondaggio.

1) Elly Schlein e Giuseppe Conte si escluderanno a vicenda: entrambi non riuscirebbero a fare il pieno di voti nel partito alleato. Nel M5S c’e’ chi non voterà mai Schlein premier e nel Pd chi non voterà mai Conte premier (nel timore che cambi schieramento dopo un anno).

2) In caso di primarie Silvia Salis non si presenterà mai perché non intende sottrarre voti a Elly. Il sondaggio Youtrend va letto che la somma Schlein-Salis è al 59%, Conte al 29% e corrisponde al peso dei due partiti di riferimento.

3) Se non ci saranno primarie i partiti potrebbero chiedere a Silvia di accettare la candidatura (onde evitare rottura dello schieramento o sconfitta certa). A quel punto Silvia potrebbe accettare a una sola condizione: che tutti i partiti del campo largo accettino di farne parte. A Genova ha chiesto e ottenuto questo e fine delle polemiche.

4) Salis è l’unica che può competere con i sovranisti e far tornare a votare una percentuale di scazzati e disillusi, raccogliendo consensi anche nella destra moderata e sociale. E in un confronto Tv con la Meloni è una che non segue canovacci, è imprevedibile e ha la battuta che fulmina e sa portarla con la cattiveria necessaria per fare male.

