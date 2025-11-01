L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA: “ACCUSE INFAMANTI, NULLA DA NASCONDERE”… CAPACI SOLO A VOMITARE FANGO



In una campagna elettorale mesta, con sondaggi elettorali netti, che il centrodestra vorrebbe però tentare di riequilibrare il più possibile, nella battaglia per le elezioni Regionali in Campania l’affaire del giorno è un natante intestato all’ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato del centrosinistra a succedere a Vincenzo De Luca.

Sono almeno ventiquattr’ore che nella bolla (piccola e litigiosa) di centrodestra vs. centrosinistra non si fa che parlare della barca “Paprika”, come si evince dal documento di proprietà, tecnicamente un gozzo Sciallino a motore di 34 piedi con 4 posti letto, costruito nel 2001, di proprietà di Fico, comprato usato, ormeggiato attualmente a Procida, una delle isole del Golfo di Napoli.

Qual è il caso, dunque? Il primo nasce dalla denuncia del centrodestra, in particolare di Fratelli d’Italia, il partito che esprime il principale candidato avversario di Fico, ovvero Edmondo Cirielli. Un senatore napoletano di Fdi, Sergio

Rastrelli, commissario cittadino del partito, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro della Difesa, Guido Crosetto, chiedendo di verificare una serie di questioni che riguardano questa barca.

L’accusa è questa: “Paprika” sarebbe stata – dice il senatore del partito di Giorgia Meloni – per un tot di tempo ormeggiata nell’area di pertinenza del circolo sportivo dell’Aeronautica militare a Nisida. Si può? Pare di sì: personalità (non solo militari, anche civili) che ricoprono particolari e delicati incarichi istituzionali possono chiederlo per motivi di sicurezza.

§Sul tema Fico si dice tranquillo e senza niente da nascondere: «La destra fa una campagna elettorale su un gozzo, dove chiaramente è tutto perfetto e non c’è niente. Rigetto al mittente tutte le accuse infamanti che fanno, perché fanno illazioni che non stanno né in cielo né in terra».

E veniamo al secondo caso, quello d’ordine politico: Fico è stato uno dei fondatori del Movimento Cinque Stelle – che cozzerebbe, dicono a destra, con la proprietà di un gozzo (senti chi parla…)

Per il senatore di Fdi, Antonio Iannone «uno sciallino 34 piedi costab circa 500 mila euro, ma da usato comunque costerebbe non meno di 150 mila euro. È proprio finita l’epoca dei duri e puri e del moralismo grillino».

Peccato che un modello del 2001 costi 100.000 (e anche meno), un ex presidente della Camera può permettersi la spesa con la sola liquidazione. Se poi qualcuno vuole fare polemica sulle location dei politici basta l’esempio della Meloni che ha potuto comprarsi una villa da 1.3 milioni.

Fico con una sua dichiarazione replica: «Ma dico: com’è possibile fare la campagna elettorale su un gozzo? Significa che non hanno argomenti, significa che hanno paura e cercano, in modo anche maldestro e molto infantile, di trovare un modo per delegittimarmi. Ma il modo non c’è,

