STAVOLTA GLI AGGRESSORI NON SONO NERI MA ITALIANI (CHE A QUANTO PARE NON SI SENTONO TALI), SALVINI DIRA’ QUALCOSA?



Uno studente-lavoratore di Bressanone di 18 anni e’ stato aggredito e pestato dal branco al termine di un ‘Maturaball’ organizzato al Forum della citta’ vescovile dell’Alto Adige. Stando a una prima ricostruzione, il giovane, invitato al ‘ballo di maturita”, e’ stato aggredito con calci e pugni da cinque o sei persone altoatesine.

Nel pestaggio il 18enne ha riportato un trauma cranico, la frattura del setto nasale e la frattura del pavimento orbitario (non si escludono lesioni permanenti). Il giovane e’ stato insultato con l’epiteto ‘Dreckwalscher’, ovvero ‘sporco italiano’.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Gennaio 14th, 2025 at 20:38 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.