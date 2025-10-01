I GIOVANI SONO I PIÙ ANTIPATIZZANTI: SETTE SU DIECI SONO CONTRARI A INNVIARE ARMI

Un sondaggio Siena/New York Times ha evidenziato come l’appoggio degli statunitensi a Israele sia evaporato negli ultimi due anni; oggi, inoltre, la maggioranza è contraria a inviare aiuti militari ed economici allo Stato ebraico come gli Usa fanno senza sosta dal 1948.

In particolare, per quanto riguarda “la simpatia” verso Israele questa è scesa dal 47% al 34%; al contrario è cresciuta quella verso i palestinesi dal 20% (nell’ottobre del 2023) al 35% registrato l’ultima settimana.

Contrari in proporzioni assai ampie all’appoggio militare allo Stato ebraico sono gli under 30: sette su dieci sono contrari a inviare armi.

È un sentimento bipartisan quello registrato fra i giovani. Generalmente però, restano le differenze fra repubblicani e democratici sull’atteggiamento da tenere nei confronti di Israele.

Se per gli elettori di destra infatti continuare il sostegno a Israele è fondamentale, si registra un netto declino fra i democratici. Il 40% degli americani invece ritiene – contro il 22% del dicembre 2023 – che Israele colpisca intenzionalmente i civili nella

Striscia di Gaza.

(da agenzie)