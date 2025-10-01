IN UN ANNO SONO PASSATE APPENA 220 PERSONE CONTRO LE 3MILA AL MESE PREVISTE. NON C’È PIÙ NEANCHE LA POLIZIA ITALIANA… “E’ UN ENORME SPRECO DI SOLDI. IL 70% DI CHI ARRIVA QUI VIENE RIPORTATO IN ITALIA PER LA NON CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO. SOLO UNA QUARANTINA DI PERSONE SONO STATE RIMPATRIATE”

Alle due del pomeriggio fuori dalla fortezza di Gjadër il silenzio è surreale. E anche dentro.

Non un rumore dalle celle semivuote: solo 25 i posti occupati su 830. Ad un anno dall’inizio di quell’operazione Albania che è l’ossessione di Giorgia Meloni, il deserto dei centri per migranti realizzati sull’altra sponda dell’Adriatico fa impressione.

L’hotspot nel porto di Shëngjin, che avrebbe dovuto servire per la prima identificazione dei richiedenti asilo provenienti da Paesi sicuri e soccorsi in mare, è abbandonato. Non c’è neanche più la polizia italiana. A Gjadër, riconvertito in Cpr, in un anno sono passate solo 220 persone, dovevano essere tremila al mese. Alcuni di loro non sanno neanche di essere in Albania.

È l’immagine plastica del fallimento del progetto originario del governo Meloni quella venuta fuori ieri dal blitz a sorpresa di tre parlamentari dell’opposizione. Siamo tornati a Gjadër insieme a Rachele Scarpa e Matteo Orfini del Pd e Riccardo Magi di +Europa per raccontare quello che il governo italiano prova ad occultare negando qualsiasi informazione sull’effettivo numero degli ospiti, sui criteri dei trasferimenti dai Cpr italiani, su percentuali e modalità dei rimpatri.

I pochi ospiti sono per lo più imbambolati, alcuni in stato

catatonico, tenuti “sotto controllo” a forza di psicofarmaci come accade in tutti i Cpr italiani. Ci sono più guardie e addetti di vario genere che detenuti.

Settantacinque “eventi critici” in un anno, 30 solo negli ultimi tre mesi: lamette e batterie ingerite, un tentativo di autostrangolamento, uno sciopero della fame.

«Abbiamo trovato un lungo catalogo di sofferenze inutili», dice Rachele Scarpa. «E la conferma di un enorme spreco di soldi. Il 70 per cento di chi arriva qui viene riportato in Italia per la non convalida del trattenimento, una trentina di persone sono tornate indietro per la loro condizione vulnerabile. Alla fine i rimpatriati saranno stati una quarantina».

Si va per ipotesi, perché neanche ai parlamentari vengono dati i numeri esatti. «È davvero inopportuno che il Viminale mantenga questa cortina di silenzio su quello che avviene qui dentro», dice Matteo Orfini. «E comunque, davvero, tutto questo poteva serenamente essere fatto dall’Italia».

(da agenzie)