“Roberto Vannacci è un ottimo politico e siamo dei suoi fan, stiamo a vedere cosa succederà”. Lo ha detto all’ANSA il capogruppo di Esn al Parlamento europeo, l’eurodeputato di AfD, René Aust, rispondendo all’ANSA ad una domanda riguardo il possibile ingresso del generale nella sua famiglia politica.

Stefano Candiani si domanda: “Bisogna capire chi tira i fili di Vannacci: i russi?”. Meloni ha già fatto sapere che non vuole Vannacci e che nel programma, al primo punto, metterà, ancora, il sostegno all’Ucraina.

Si alzerà la soglia di sbarramento al 4 per cento e Forza Italia può allargarsi al punto da proporre a Lupi e Calenda: uniamoci. Vannacci se lo scaricano già a vicenda. Per Fabio Rampelli, il vicepresidente della Camera, di FdI, “Vannacci farà male alla Lega e costringerà Salvini a estremizzarsi. Salvini ha commesso un errore. E’ un situazionista”.

Candiani pensa che “Vannacci farà male a FdI”. Cosa cambia? Fa male alle persone sobrie, di destra e di sinistra. Adesso è un reietto e per farsi un partito ha bisogno delle firme vere e non solo della schiuma. Vannacci è rimasto dieci mesi nella Lega, il tempo per sporcare, distruggere quello che restava del partito in Toscana. E’ un fellone, un disertore ma è l’errore più grande di chi aveva già sbagliato un’estate, in riva al mare. Vannacci è il delitto e castigo di Salvini.

