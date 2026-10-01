IL TRIBUNALE HA DATO RAGIONE ALLA PROPRIETÀ: IL GIORNO DELLO SFRATTO MARICARMEN SI SENTE MALE TRA LA FOLLA CHE LA ACCLAMA, E DIVENTA IL SIMBOLO DELLA PROTESTA (MA IL VECCHIO PROPRIETARIO DI CASA LA DEFINISCE “UNA PESSIMA VICINA E INQUILINA)

Tutto parte dal caso di María del Carmen Abascal, detta Maricarmen, 87 anni, sfrattata il 23 settembre dalla casa del quartiere Retiro di Madrid in cui viveva dal 1956.

Il vecchio contratto a canone protetto, firmato dal padre e poi passato alla madre, era arrivato fino a lei. Nel 2018 l’appartamento viene acquistato dal fondo immobiliare Urbagestión: se prima Maricarmen pagava circa 500 euro al mese, la società le propone 2.650 euro di affitto (a fronte della sua pensione di 1.300).

La questione finisce in tribunale e, dopo anni di battaglia, a marzo il Tribunal Supremo dà ragione alla proprietà. Per mantenere il suo contratto a Maricarmen sarebbe servita una disabilità del 65%, mentre a lei è riconosciuto il 50%. Il giorno dello sfratto centinaia di persone provano a bloccare la strada, ma lei viene comunque portata via dalle forze dell’ordine.

Interviene l’ambulanza perché l’anziana si sente male ed è ancora oggi ricoverata. Nei giorni successivi la protesta si allarga in tutta la Spagna. Il comune di Madrid media una soluzione e il fondo Urbagestión accetta di ridurre l’affitto a 500 euro al mese. Non sono mancate le polemiche: c’è chi accusa Maricarmen di aver esagerato la disabilità e il vecchio proprietario di casa l’ha definita «una pessima vicina e inquilina», ma la piazza è ancora dalla sua parte.

(da agenzie)