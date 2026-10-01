LA “LISTA UNITA” È IN TESTA CON IL 35,4% DEI VOTI, VENTI IN PIÙ DELLE STIME DEI SONDAGGI – I PARTITI POPULISTI, CHE HANNO PUNTATO TUTTO SUL SOSTEGNO DELLA MINORANZA FILORUSSA, SI FERMANO A GRANDE DISTANZA

Il partito di centrodestra del Primo ministro Andris Kulbergs si avvia alla vittoria nelle elezioni parlamentari lettoni, secondo i risultati parziali, il che suggerisce che il Paese manterrà la sua linea filo-europea e filo-ucraina.

Tuttavia, anche i partiti populisti – forti del sostegno della minoranza russofona della Lettonia – hanno ottenuto un buon risultato al termine di una campagna elettorale dominata dai timori legati alla vicina Russia e al costo della vita. Il partito di Kulbergs, “Lista Unita” (United List), è in testa con il 35,4% dei voti – secondo quanto riportato dalla TV di Stato – dopo lo scrutinio di oltre il 90% delle schede.

“È un risultato superiore alle aspettative”, aveva già dichiarato Kulbergs, commentando gli exit poll che attribuivano al suo partito un vantaggio analogo. “Significa che la gente vuole davvero un cambiamento”, ha aggiunto, spiegando che ciò implica “crescita economica” e “un futuro per i figli (della Lettonia)”. Kulbergs ha assunto la carica di Primo ministro solo a maggio.

Tuttavia, la sua coalizione – che i sondaggi pre-elettorali davano in indebolimento – non sopravviverà nella sua forma attuale: uno dei partiti che la componevano sembrava destinato a perdere i propri seggi, mentre altri non hanno ottenuto i risultati sperati.

(da agenzie)