IL CENTRO DI ROMA INVASO, TIPICA MANIFESTAZIONE NON AUTORIZZATA DA SCIOGLIERE, MA IN QUESTO CASO LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI



Centinaia di tifosi tedeschi hanno marciato questa sera per le strade del centro storico di Roma. Sono arrivati oggi in città, in attesa della partita di Europa League Roma-Stoccarda in programma per domani, giovedì 22 gennaio, alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Hanno sfilato per le strade della Capitale, nei pressi di Piazza Venezia, intonando cori inneggianti al Duce e facendo saluti romani. Nel video pubblicato da Fanpage.it si vedono i tifosi tedeschi avanzare per le strade. A riprendere è Giada Fazzalari, direttrice dell’Avanti, che ha assistito a “un’inquietante parata”.

“Scena inquietante e surreale”

“Da dentro un bar sentivo degli strani cori, che provenivano dalla strada. Appena fuori ho visto davanti a me schierati centinaia di uomini, che marciavano intonando cori, compreso Duce, Duce! e facendo il saluto romano – spiega -Una scena surreale e inquietante: erano vestiti tutti uguali, tutti di nero, e camminavano in fila gli uni con gli altri, come in una marcia. Nell’immediato non avevo capito che fossero tedeschi, se si trattasse di una manifestazione, mi sono solo domandata cosa ci facessero tutte quelle persone schierate in quel modo a fare quei cori. Solo dopo ho compreso che erano tifosi dello Stoccarda e che si trovavano a Roma per la partita di domani”.

“Una folla che inneggia al Duce al centro di Roma”

Fazzalari ha ripreso tutto con lo smartphone, ad un certo punto due tifosi le si sono avvicinati, dicendole che non avrebbe dovuto riprendere, le hanno versato della birra addosso e hanno tentato di strapparle il telefonino dalle mani. Da Piazza Venezia si muovevano verso Collegio Romano, dietro la folla era scortata dalla celere. “Mi sono chiesta se fosse normale uscire da un bar una sera come le altre e ritrovarsi davanti una folla che inneggia al Duce al centro di Roma”. I poliziotti da questa mattina hanno svolto vari controlli sui pullman delle tifoserie ritenute a

rischio, nell’ambito del dispositivo di sicurezza disposto dalla Questura di Roma in vista del match di domani.

I poliziotti hanno fermato e controllato sette pullman, che si trovavano all’altezza della barriera autostradale di Roma Nord. All’interno hanno trovato decine di bottiglie di vetro vuote e aste metalliche. Gli agenti hanno identificato tutti i tifosi tedeschi, verificato la presenza dei tagliandi di accesso allo Stadio Olimpico per il settore ospiti e registrato le strutture alberghiere all’interno delle quali i tifosi alloggiano. Verifiche che hanno riguardato anche la tifoseria romanista e ai luoghi di abituale ritrovo.

(da Fanpage)

