“IL PARTITO DEVE RESTARE FEDELE ALLE SUE RADICI”



La Lega non si vannaccizzerà, parola di Attilio Fontana. Intervenuto ieri 4 settembre a Busto Arsizio al congresso della giovanile del partito, il governatore della Lombardia ha respinto i timori che il Carroccio possa plasmarsi sempre di più a immagine di Roberto Vannacci. «C’è qualcuno che vuole vannaccizzare la lega. Io dico “col cazzo” che ci riesce», ha detto Fontana, ricevendo in cambio applausi a scena aperta.

In questo momento, l’ex generale arruolato da Matteo Salvini per le Europee e oggi vicesegretario ed eurodeputato è uno dei nomi più in vista della Lega e i timori, dentro al partito, sono che si prenda sempre più spazio. Dopo aver fatto il pieno di preferenze

al voto per il Parlamento europeo, Vannacci ha lanciato all’inizio di questo il movimento Il mondo al contrario. Associazione politico-culturale, conta più di 150 Team sul territorio e oltre tremila iscritti, la maggior parte dei quali non hanno tessera di partito.

Nonostante non si tratti, come ribadito da Vannacci e dagli esponenti del Mac, di una forza politica, all’interno della Lega aleggia un certo sospetto verso questa operazione. Motivo per cui Fontana ha provato a scacciare la paura, rievocando le radici originarie del partito: «Io sono della Lega, della Lega lombarda». I nostri valori, ha detto alla giovanile, «sono sempre gli stessi: il Nord, la difesa della nostra Lombardia dal nuovo neocentralismo che si vede avanzare. E mi auguro che questi siano anche i vostri valori».

(da Corriere della Sera)

