SOTTO LA LENTE UNA LUNGA LISTA DI CONSULENZE E COLLABORAZIONI… E ANCHE IN FDI CRESCE L’INSOFFERENZA NEI CONFRONTI DELLA “SANTA”, SEMPRE PIU’ ISOLATA



Daniela Santanchè è sotto assedio. A convocare in Parlamento la ministra del Turismo non sono le opposizioni, piuttosto è la sua stessa maggioranza. Forza Italia annuncia un’interrogazione urgente per far luce «su nuovi particolari inquietanti» che vedono l’Autorità nazionale anticorruzione avviare un’indagine su Enit, l’Ente nazionale del turismo trasformato nel febbraio scorso in società per azioni del dicastero guidato dall’esponente di Fratelli d’Italia.

Tuttavia, non solo gli azzurri, ma anche il suo partito, o almeno una grossa fetta, seppur sottotraccia manda segnali di insofferenza. E già da un po’. Tra nomine e tentativi di rilancio dell’Enit, a Palazzo Chigi da qualche mese tira una brutta aria. D’altronde le posizioni chiave sono state oggetto di un durissimo braccio di ferro tra Santanchè e Giorgia Meloni.

La premier non ha speso una parola quando la ministra è stata indagata per Visibilia, società di cui è presidente. L’accusa è di truffa aggravata ai danni dell’Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo Covid: il 9 ottobre si saprà se la ministra sarà o no rinviata a giudizio.

Molto determinato è il deputato forzista, Francesco Maria Rubano, che chiede spiegazioni in sede istituzionale sul braccio operativo del ministero del Turismo. L’Anac a inizio luglio ha inviato una lettera all’Ente per chiedere informazioni «sull’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione sin dal momento della sua costituzione». In mancanza di risposta ha mandato un sollecito a cui l’Enit ha risposto spiegando che, nel passaggio a Spa, «la gran parte dei contratti sono stati confermati per consentire la prosecuzione dell’attività».

Non la pensa così il sindacato interno. Nel mirino c’è, in particolare, una consulenza da 140 mila euro affidata allo studio commerciale e tributario . In un esposto, presentato dai rappresentati dei lavoratori, viene denunciato il conferimento «di incarichi consulenziali fortemente stigmatizzati dal collegio dei revisori dei conti». Affidati, si legge, «per accontentare e gratificare le richieste del ministro Santanchè e gli uffici di diretta collaborazione del ministro». Quindi Rubano domanda: «Quante e quali sono le consulenze? Noi chiediamo di sapere quanto costano e se siano tutte necessarie».

Secondo il sindacato, le attività che sarebbero dovute essere di competenza dello studio commerciale sono state invece «svolte da personale interno, come dimostrano le copiose mail degli uffici e le molteplici ore di lavoro straordinario effettuato dai lavoratori, con ulteriori costi che si sono aggiunti agli importi percepiti dallo studio Zocca». Per questo i rappresentanti chiedono di verificare se vi sia un danno erariale.

Sul sito dell’Ente, alla voce Consulenze e incarichi, appare un incarico affidato allo studio in questione «per supporto specialistico » per un periodo che va dal primo maggio 2024 al 31 agosto del 2024 con una retribuzione pari a 40 mila euro. Dunque 10 mila euro al mese. I restanti 100 mila euro risalirebbero a incarichi conferiti prima che l’Enit diventasse Spa perché – come spiega appunto nella risposta fornita ad Anac – nel passaggio sono state confermate le vecchie consulenze.

Sarà l’Anac a verificare se vi siano irregolarità. Ma su tutto questo ha acceso un faro anche la Corte dei Conti. Negli uffici dell’Enit girano tre pagine con una lunga lista di consulenze, collaborazioni, partecipazioni a eventi e in testa l’indicazione: «Adempimenti Corte dei conti, urgente». Sotto osservazione non c’è solo il contratto con lo studio Zocca ma ci sono anche quelli stipulati con la società Rcs Sports & Events, con la manifestazione Macchina di Santa Rosa, con l’associazione Agnus Dei, con lo studio Amica e con lo studio Donati di consulenti del lavoro e molti altri.

(da agenzie)

