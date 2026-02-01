“ODDIO, LA RISENTO. DIRIGITI ALLA CAPPELLA SISTINA, CI SONO DUE COL DITO, UNO HA LA BARBA’. NO, LA CAPPELLA SISTINA NO! CHIAMATEMI UN ESORCISTA!”… LA BATTUTA DI FIORELLO: “C’ERA GENTE INGINOCCHIATA SOTTO L’AFFRESCO: ‘TI PREGO, LEVA LE ACCISE'”



“Ero posseduto. Dormivo e mi è apparsa la Meloni in sogno, vestita di bianco… sembrava la Madonna di Fatima! Mi diceva: ‘Bruno, dipingi l’angelo a mia immagine… mettigli la mia faccia…’. La mano andava da sola! Oddio, la risento… ‘Bruno, dirigiti alla Cappella Sistina… ci sono due col dito, uno ha la barba…’. No, la Cappella Sistina no! Chiamatemi un esorcista!”.

Lo ha detto a Fiorello nella puntata de La Pennicanza di oggi, Bruno Valentinetti, il restauratore del ritratto del cherubino alla Basilica di San Lorenzo in Lucina al centro delle polemiche in questi giorni.

“Sono andato lì di persona e non ci potevo credere: c’era la fila! – dice Fiorello – All’inizio ho pensato: ‘Guarda quanta gente che vuole pregare…’. Macché! Erano tutti in fila per vedere l’angelo Meloni! C’era gente inginocchiata sotto l’affresco: ‘Ti prego, leva le accise…’, ‘Fammi arrivare la pensione…’. Ma nessuno ha notato che lì vicino c’era un crocifisso… con la faccia di La Russa!”.

La puntata de La Pennicanza di oggi, il programma in coppia con Biggio su Rai Radio2 Biggio dal lunedì al venerdì alle 13:45, si è aperta con un nuovo appello dopo il ciclone Harry (Cateno De Luca ha proposto subito 50 milioni per acquistare le case sfitte, un’idea da valutare… Teniamo sempre accesi i riflettori su Sardegna, Calabria e soprattutto sulla Sicilia, Niscemi in particolare”), poi l’ironia sulla Fontana di Trevi da oggi a pagamento per i non residenti. Infine, Fiorello si è complimentato con Jovanotti diventato commendatore e ha chiesto unaonorificenza anche per lui al finto Mattarella, un segmento ormai cult del programma.

(da agenzie)

