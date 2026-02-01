PROCURANDO DONNE ALLA SUA RETE DI PORCELLONI (DONALD TRUMP IN TESTA), IL FINANZIERE PEDOFILO, E QUINDI A CASCATA IL CREMLINO, AVEVA LA CAPACITÀ DI RICATTARE I SUOI COMPAGNI DI MERENDE… EPSTEIN AVREBBE INCONTRATO ANCHE LO STESSO PUTIN … LA FACILITÀ CON CUI RIUSCIVA A FAR ARRIVARE “RAGAZZE” DALLA RUSSIA



Secondo fonti dell’intelligence, Jeffrey Epstein gestiva “la più grande operazione di honeytrap del mondo” per conto del KGB quando procurava donne per la sua rete di associati. La pubblicazione di oltre tre milioni di nuovi documenti relativi al defunto trafficante sessuale dà nuova credibilità a affermazioni incendiarie avanzate da alti funzionari della sicurezza: Epstein avrebbe lavorato per conto di Mosca e, forse, anche di Israele, facilitando incontri riservati per alcuni degli uomini più potenti del pianeta.

I fascicoli comprendono 1.056 documenti che citano il presidente russo Vladimir Putin e 9.629 riferimenti a Mosca. Epstein sembra persino aver ottenuto udienze con Putin dopo la sua condanna del 2008 per aver procurato una minorenne alla prostituzione.

Secondo le fonti, questo potrebbe spiegare perché Epstein conducesse uno stile di vita da ultra-ricco del tutto sproporzionato rispetto alla sua carriera ufficiale di finanziere, anche se non esistono prove documentali che colleghino direttamente Putin o i suoi servizi segreti alle attività illecite di Epstein.

Le stesse fonti affermano però che, mentre i servizi di sicurezza statunitensi monitoravano da anni i legami russi di Epstein, le controparti britanniche sarebbero state più caute a causa delle sue connessioni con Andrew Mountbatten-Windsor.

Tra i documenti figura anche un’email secondo cui Bill Gates avrebbe chiesto a uno dei consulenti di Epstein di procurargli medicinali per curare malattie sessualmente trasmissibili dovute a “rapporti con ragazze russe” — un’accusa che Gates ha definito “completamente falsa”.

Il materiale include inoltre un documento che conferma quanto rivelato dal Mail on Sunday nell’ottobre scorso: Epstein avrebbe offerto di presentare Andrew a una “bellissima” donna russa di 26 anni nell’agosto 2010, due anni dopo la condanna di Epstein.

Secondo esperti dell’intelligence americana, Epstein sarebbe entrato nel mondo dello spionaggio attraverso affari con Robert Maxwell, il discusso magnate dei media che — come Epstein — morì in circostanze oscure: nel suo caso, il corpo fu ritrovato galleggiante nell’Atlantico nel 1991, dopo una presunta caduta dallo yacht. Epstein fu trovato impiccato nel 2019, ma i suoi familiari ritengono che sia stato ucciso per metterlo a tacere.

La figlia di Maxwell, Ghislaine, sta scontando una condanna a 20 anni di carcere per traffico sessuale di minori e altri reati legati alla sua associazione con Epstein, che avrebbe conosciuto poco dopo la morte del padre.

Fonti della sicurezza affermano che Robert Maxwell fosse una risorsa russa fin dagli anni Settanta, quando lavorò all’estradizione di ebrei sovietici verso Israele con il coinvolgimento del Mossad. In cambio, sostengono, Maxwell avrebbe riciclato denaro russo in Occidente, con l’aiuto di Epstein.

Ritengono inoltre che il finanziere sia stato presentato a Maxwell e al KGB da un magnate del petrolio a sua volta al servizio dell’intelligence russa. Le indagini sugli affari di Maxwell hanno rivelato legami non solo con KGB e Mossad, ma anche con MI6.

Funzionari della sicurezza statunitense ritengono infine che Epstein avesse legami di lunga data con la criminalità organizzata russa, che potrebbe averlo ricattato. Questo spiegherebbe la facilità con cui riusciva a far arrivare “ragazze” dalla Russia. Una fonte ha dichiarato: «Hai Andrew, Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton e tutti gli altri messi in posizioni compromettenti su un’isola piena di tecnologia. È la più grande operazione di honeytrap al mondo.

Gli americani lavorano su questa pista da anni, mentre i nostri sembrano più titubanti, presumibilmente per il legame con la famiglia reale». Tutte le personalità di alto profilo citate nei documenti negano qualsiasi illecito.

Gli ultimi file su Epstein comprendono 1.056 documenti che citano Vladimir Putin e 9.629 riferimenti a Mosca. In una email sorprendente inviata a Epstein l’11 settembre 2011, un collaboratore non identificato parla di un “appuntamento con Putin” durante un imminente viaggio in Russia. La persona scrive:

«Ho parlato con Igor. Ha detto che l’ultima volta che eri a Palm Beach gli avevi detto che avevi un appuntamento con Putin il 16 settembre e che poteva prenotare il biglietto per arrivare in Russia qualche giorno prima di te».

Epstein sembra aver programmato un altro incontro con Putin nel 2014. In una email, l’imprenditore giapponese Joi Ito scrive al pedofilo che un altro miliardario americano, Reid Hoffman, cofondatore di LinkedIn, non sarebbe riuscito a partecipare: «Ciao Jeffrey, non sono riuscito a convincere Reid a cambiare agenda per venire a incontrare Putin con te».

Non è chiaro se quell’incontro abbia mai avuto luogo. Una email successiva di Ito suggerisce che sia stato cancellato dopo che forze filorusse abbatterono un aereo della Malaysia Airlines sopra l’Ucraina il 17 luglio 2014, causando la morte di 298 persone. Tre giorni dopo Ito scrive: «Ora è una cattiva idea dopo il disastro aereo».

Nel frattempo, nello scambio del 2010 riguardante l’ex duca di York, Epstein disse ad Andrew di avere “un’amica con cui penso ti piacerebbe cenare”. Alla richiesta di dettagli, rispose: «Ha 26 anni, è russa, intelligente, bella, affidabile e sì, ha la tua email». Il Mail on Sunday aveva già rivelato che questa donna, una bionda dagli occhi azzurri, sarebbe stata “non solo abusata da Epstein ma anche trafficata da lui per molti anni”, secondo il suo legale.

In un’altra email del novembre 2010, Epstein chiede a un interlocutore se abbia bisogno di un visto russo, aggiungendo: «Ho un amico di Putin, dovrei chiederglielo?». Altri messaggi mostrano Epstein sostenere di poter fornire al Cremlino informazioni preziose su Trump in vista di un vertice con Putin a Helsinki.

Il finanziere scrisse a Thorbjørn Jagland, allora segretario generale del Consiglio d’Europa, suggerendo di poter trasmettere a Putin indicazioni su come trattare con il presidente americano. In uno scambio del giugno 2018, Epstein indicò che Vitaly Churkin, ambasciatore russo all’ONU, “capiva Trump dopo le nostre conversazioni”.

Consigliò inoltre che Jagland potesse «suggerire a Putin che Lavrov può ottenere indicazioni parlando con me». Epstein affermò che Trump “deve essere visto come qualcuno che ottiene qualcosa”. Jagland rispose che avrebbe incontrato l’assistente di Lavrov il lunedì successivo per trasmettere il messaggio.

All’inizio di quel mese Epstein aveva anche scritto a Steve Bannon, alleato di Trump, informandolo che Jagland avrebbe incontrato Putin e Lavrov e poi avrebbe pernottato nella sua villa parigina.

Questi scambi straordinari precedettero il vertice di Helsinki del luglio 2018, durante il quale Trump dichiarò di non credere che la Russia avesse interferito nelle elezioni presidenziali del 2016.

Un altro documento rivela che l’FBI era stata avvertita che Epstein era ritenuto una spia del Mossad. Un rapporto interno riporta che una fonte disse all’agenzia: «Epstein era vicino all’ex primo ministro israeliano Ehud Barak ed è stato addestrato come spia sotto di lui».

Nel giugno 2013 Epstein scrisse a Barak: «Putin riorganizzerà il suo staff in estate, avvicinando solo persone di massima fiducia… più informazioni al telefono o di persona». La stessa fonte evidenziò anche i legami di Epstein con Masha Drokova, ex leader di un’organizzazione giovanile di Putin, oggi imprenditrice a San Francisco, un tempo fervente sostenitrice del presidente russo e protagonista di un documentario in cui lo bacia.

Secondo la fonte, la società di Drokova, Day One Ventures, sarebbe «in Silicon Valley per rubare tecnologia». Il rapporto descrive anche un colloquio tra un informatore dell’FBI e Drokova: «Parlarono, ma Drokova non disse nulla sulla tecnologia; guardò invece l’informatore e disse: “Tu conoscevi Epstein, vero?”. Disse che Epstein era un “uomo meraviglioso” e che era una vera vergogna ciò che gli era stato fatto».

Nel 2021, un libro del giornalista investigativo Craig Unger ha sostenuto che, prima di diventare presidente, Trump avrebbe stabilito legami con l’ambiente di Putin attraverso la sua amicizia quindicennale con Epstein.

In American Kompromat: How The KGB Cultivated Donald Trump, Unger afferma anche che Epstein si affidava a prosseneti russi per procurarsi molte delle ragazze che abusava, e ritiene che l’FSB, successore del KGB, possa aver ottenuto materiale di ricatto dai numerosi video che Epstein avrebbe registrato dei suoi amici famosi insieme alle ragazze.

(da agenzie)

