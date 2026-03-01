NORDIO PERDE NELLA SUA TREVISO: PERFINO NELLA CITTÀ NATALE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA È STATA BOCCIATA LA RIFORMA: IL “NO” HA VINTO CON IL 50,25% (21.147 VOTI)…A GERACE, PAESE NATALE DI NICOLA GRATTERI, TRIONFA IL “NO” CON IL 67,38% DEI VOTI



Treviso, la città natale del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, “boccia” la riforma sull’ordinamento giudiziario. Al referendum costituzionale, nel capoluogo della Marca vince il no con il 50,25%, pari a 21.147 voti. Il risultato del capoluogo della Marca è in controtendenza rispetto al dato provinciale dove il sì è al 61,09% provvisorio, e a quello regionale veneto, dove il sì sta vincendo con il 58,12%.

A Gerace, paese natale dell’attuale procuratore di Napoli Nicola Gratteri, netta vittoria del No al referendum sulla giustizia. Nel piccolo paese del reggino di poco più di 2.000 abitanti, ha votato il 51,62% degli aventi diritto

A scrutinio ultimato il No ha ottenuto il 67,38% dei consensi contro il 32,62% del Sì. Gratteri, durante la campagna referendaria è stato al centro di polemiche sollevate dal fronte del Sì per alcune sue dichiarazioni in favore del No.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Marzo 23rd, 2026 at 21:22 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.