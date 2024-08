“NEL 2024 L’ITALIA È SCESA DI CINQUE POSIZIONI NEL RAPPORTO SULLA LIBERTÀ DI STAMPA NEL MONDO, PASSANDO AL 46° POSTO. LE VIOLAZIONI DOCUMENTATE DELLA LIBERTÀ DEI MEDIA SONO AUMENTATE”… IL “MEDIA FREEDOM RAPID RESPONSE”: “IN ITALIA, APPENA SI ESPRIMONO IDEE CRITICHE, SI DIVENTA BERSAGLI”



Giorgia Meloni ha un problema con la stampa nazionale. Mentre si moltiplicano gliavvertimenti da parte delle istituzioni e degli organi di controllo dell’Unione Europea sullo stato di salute dell’ambiente mediatico italiano, il primo ministro italiano ha puntato i piedi, insistendo che non c’è alcun problema di libertà di stampa. Anzi, sostiene che i giornalisti che scrivono che ci sia un giro di vite sui media stanno manipolando la verità.

Entrambe le parti si sono scontrate sul rapporto annuale dell’esecutivo UE sullo Stato di diritto, secondo il quale i media indipendenti del Paese sono minacciati. Dopo la sua pubblicazione, la Meloni ha risposto con una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, sostenendo che il suo team era caduto in una “fake news”.

Il leader italiano ha poi attribuito le osservazioni critiche del rapporto a tre giornali mainstream di sinistra che hanno agito come “parti interessate” e manipolato i risultati della Commissione. “Chi sono queste parti interessate? Domani, Il Fatto Quotidiano, Repubblica”, ha detto davanti alle telecamere. I giornali italiani di destra hanno seguito l’esempio pubblicando una lista di giornalisti cosiddetti “anti-Meloni”.

“Siamo entrati in una nuova fase, più pericolosa”, ha dichiarato a POLITICO Francesca De Benedetti, redattrice del quotidiano Domani, aggiungendo che i giornalisti vengono “descritti come gli aggressori”. “Siamo stati dipinti come il nemico e il problema è che questo spiana la strada a una campagna d’odio”.

Dopo i commenti di martedì della Meloni, le organizzazioni per la libertà dei media hanno denunciato le campagne di disinformazione dei media filogovernativi e hanno sottolineato il pericolo di creare liste di giornalisti considerati antigovernativi.

“Il concetto di ‘giornalisti anti-Meloni’ ricorda fin troppo da vicino le liste di proscrizione, una pratica inaccettabile che, purtroppo, ci riporta ancora al punto di partenza: la deriva illiberale che alcuni vorrebbero far prendere all’Italia”, hanno dichiarato in un comunicato i dirigenti della FNSI, il sindacato dei giornalisti italiani.

Sia la Meloni che il ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno ripetutamente negato le accuse al governo di minare la libertà di stampa.

Tajani, il cui partito, Forza Italia, fa parte sia della coalizione di governo italiana sia della famiglia di centro-destra del Partito Popolare Europeo, la stessa di von der Leyen, ha affermato che non c’è alcuna violazione della libertà di stampa in Italia perché “ognuno dice quello che vuole”. In risposta a coloro che mettono in guardia dai rischi per lo stato di diritto nel Paese, ha insistito che “non conoscono la situazione italiana”. Il governo italiano non ha risposto alla richiesta di commento di POLITICO

“Deriva democratica

Una serie di incidenti di alto profilo da quando la Meloni è entrata in carica, tuttavia, ha alimentato la preoccupazione degli osservatori per una deriva antidemocratica.

A giugno, la Meloni ha chiesto l’intervento del Presidente italiano Sergio Mattarella dopo che alcuni reporter sotto copertura del media online Fanpage avevano filmato di nascosto alcuni esponenti dell’ala giovanile del partito di estrema destra Fratelli d’Italia della Meloni che facevano commenti fascisti, razzisti e antisemiti. Mentre la leader italiana ha accusato Fanpage di utilizzare “metodi di regime” per colpire selettivamente il suo partito, Fanpage ha difeso i suoi metodi.

Il mese precedente, i giornalisti dell’emittente statale italiana RAI hanno scioperato per protestare contro quello che il loro sindacato ha definito “controllo soffocante” da parte del governo. Il sindacato ha affermato che l’amministrazione Meloni stava “tentando di trasformare la RAI in un megafono del governo”. Sia la RAI che il governo hanno negato le accuse.

De Benedetti di Domani ha dichiarato a POLITICO che il dibattito sull’indipendenza della RAI esemplifica una più ampia tendenza al declino della libertà dei media da quando la Meloni è entrata in carica. Negli ultimi anni, il governo della Meloni ha intentato diverse cause per diffamazione, in particolare contro il Domani e il giornalista Roberto Saviano. “Noi del Domani siamo stati i primi a subire questi attacchi, ma ora la situazione ha raggiunto proporzioni enormi”, ha dichiarato la giornalista.

Quest’anno, l’Italia è scesa di cinque posizioni nel rapporto annuale di Reporters sans frontières sulla libertà di stampa nel mondo, scendendo al 46° posto. Polonia, Ungheria, Malta, Albania e Grecia sono stati gli unici altri Paesi europei a ottenere un punteggio inferiore.

Le violazioni documentate della libertà dei media – come attacchi fisici, molestie o abusi psicologici, attacchi alla proprietà, censura e incidenti legali – sono aumentate in Italia da quando il governo Meloni è entrato in carica, secondo il rapporto Media Freedom Rapid Response (MFRR).

Tra ottobre 2022 e giugno 2024, sono stati segnalati 193 incidenti, in aumento rispetto ai 75 dei 22 mesi precedenti. Più di un quarto di questi riguardava azioni di funzionari pubblici o governativi. L’MFRR ha dichiarato a POLITICO che la brusca reazione della Meloni al suo rapporto conferma le sue conclusioni.

“Al momento, in Italia non c’è spazio per il giornalismo critico, perché, non appena si esprimono idee critiche, si diventa bersaglio di attacchi verbali e campagne diffamatorie, per lo più avviate da chi detiene il potere politico”, ha dichiarato MFRR.

L’organo di controllo ha anche risposto alle accuse secondo cui il rapporto sarebbe stato redatto dagli stessi giornalisti.

I gruppi per la libertà dei media hanno chiesto alla Commissione europea di intensificare gli sforzi e rafforzare il suo ruolo nella protezione della libertà dei media in Europa.

In una lettera congiunta inviata a luglio alla von der Leyen, 26 organizzazioni hanno chiesto alla Presidente della Commissione di garantire che la libertà dei media, la protezione dei giornalisti e l’accesso al giornalismo di interesse pubblico rimangano per lei priorità politiche elevate. Ma sembra che queste priorità non siano in cima alla lista delle cose da fare della von der Leyen.

A giugno, la von der Leyen ha cercato di rallentare il rapporto della Commissione sullo Stato di diritto che criticava l’Italia, mentre cercava il sostegno di Roma per un secondo mandato come presidente della Commissione europea, con grande disappunto delle organizzazioni dei media.

“Nessuna contrattazione con i diritti fondamentali sanciti dal trattato UE! Il [Partito Popolare Europeo] ha completamente fallito con [il primo ministro ungherese Viktor] Orbán; loro o la von der Leyen non dovrebbero fare lo stesso errore con Meloni o altri!”. Renate Schroeder, direttrice della Federazione europea dei giornalisti, ha dichiarato su X.

De Benedetti di Domani era altrettanto pessimista sulla prospettiva di un intervento di Bruxelles. “La Commissione europea ha fatto finta di non vedere, come ha fatto con Orbán. Ora sta facendo lo stesso errore con la Meloni”, ha detto De Benedetti.

“Ma nel caso della libertà di stampa, ci sono stati così tanti episodi che è innegabile che ci siano dei problemi. Spero che la Commissione sia reattiva”, ha detto.

Lunedì un portavoce della Commissione ha dichiarato a POLITICO che Bruxelles risponderà alla lettera della Meloni alla von der Leyen “a tempo debito”, aggiungendo che continuerà a “impegnarsi con tutti gli Stati membri per dare un seguito concreto” alle sue raccomandazioni.

(da Politico.Eu)

