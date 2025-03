L’AUMENTO DEI DAZI SUL LEGNAME DAL CANADA, SALITI DEL 27% HA COLPITO LE IMPORTAZIONI DEL MATERIALE DA CUI SI RICAVANO LA CARTA PER LA TOILETTE, GLI SCOTTEX E I TOVAGLIOLI E LE SALVIETTE… “BLOOMBERG” LANCIA L’ALLARME: COME AI TEMPI DEL COVID, POTREBBERO TORNARE GLI SCAFFALI VUOTI



Dopo la carenza di uova, gli Stati Uniti rischiano di rimanere anche senza carta igienica. E se la difficoltà a reperire un alimento chiave per il breakfast degli americani deriva in buona parte dall’influenza aviaria, che ha reso necessario eliminare milioni di polli d’allevamento, facendo salire il prezzo delle uova e facendole scomparire da molti supermercati, il deficit di carta igienica è una conseguenza della guerra commerciale lanciata da Donald Trump contro il Canada.

L’aumento dei dazi sul legname importato dal vicino di casa settentrionale, saliti del 27 per cento con la possibilità di ulteriori aumenti che li porterebbero al 50 per cento in più rispetto a prima dell’arrivo di Trump alla Casa Bianca, ha infatti colpito le importazioni negli Usa del legno tenero da cui si ricavano la carta igienica per la toilette, gli scottex e i tovaglioli di carta per la cucina, le salviette da naso

La materia prima per questo genere di articoli arriva in America principalmente dal Canada, da dove l’anno scorso gli Usa ne hanno importate 2 milioni di tonnellate.

Se le aziende del settore non saranno più in grado di produrre la quantità di carta igienica necessaria al mercato statunitense, osserva l’agenzia di informazione

economica Bloomberg, gli americani potrebbero rivedere le scene dei banconi di supermarket e negozi vuoti che hanno accompagnato il periodo della pandemia per il Covid, quando durante i lockdown molti consumatori facevano incetta di acquisti per timore di non potere uscire più di casa o di non trovare più quello di cui avevano bisogno.

Con la differenza che allora il deficit di carta da toilette era un fenomeno temporaneo diffuso in tutto l’Occidente e causato da una psicosi di massa, mentre stavolta è limitato agli Usa ed è provocato dal conflitto commerciale scatenato da Trump.

“Gli americani non comprano il nostro legname perché abbiamo gli occhi belli”, commenta Frederic Verreault, presidente di un’azienda di legname canadese, “bensì perché è il migliore e il più facilmente integrabile nelle loro cartiere”. Il risultato potrebbe essere che l’America rimane senza carta igienica. Se succederà, ogni volta che siedono sulla toilette gli americani dovrebbero dare la colpa a Trump.

(da agenzie)

