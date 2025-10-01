I MEMBRI ITALIANI DELL’EQUIPAGGIO DELLA “FLOTILLA”: “NELLE CARCERI ISRAELIANE ABBIAMO VERAMENTE CAPITO QUELLO CHE POSSONO AVER FATTO AI PALESTINESI. ERAVAMO IN 10 IN UNA CELLA, CON UN SOLO ROTOLO DI CARTA IGIENICA, SENZA ACQUA E CON IL CIBO MANGIATO PER TERRA. A UN SIGNORE DI 86 ANNI HANNO TOLTO LA BOMBOLETTA PER L’ASMA”

“Hanno trascinato Greta, l’hanno costretta a baciare la bandiera israeliana”. Gli attivisti turchi della Flotilla, rilasciati da Israele dopo lo stop alle imbarcazioni dirette verso Gaza, a Cnn Turk raccontano i dettagli della loro detenzione.

“Hanno tormentato Greta Thunberg, l’hanno trascinata a terra, l’hanno costretta a baciare la bandiera israeliana. Greta è solo una bambina”, dice l’attivista Ersin Celik.

“Ci hanno fatto aspettare ore sotto il sole, lasciandoci senza acqua e cibo. Sui muri della prigione c’erano scritte in arabo. Chi è stato detenuto lì dal 2019 ha scritto i nomi dei propri figli: ora capisco Gaza ancora meglio”, le parole di Ikbal Gurpinar.

L’emittente riporta le parole di un giovane attivista: “Gli israeliani ci hanno impedito di avere medicine, ci hanno dato solo acqua dopo 32 ore. Avevamo a malapena cibo. Ci hanno svegliati alle 3 del mattino con cani e cecchini che entravano nelle nostre stanze, ci svegliavano ogni 2 ore per impedirci di dormire. Hanno fatto questo a noi, cittadini innocenti che possono contare su assistenza diplomatica, possiamo solo immaginare cosa fanno ai palestinesi”, dice il giovane.

“Siamo esausti. Ciò che ci ha massacrato sono state le ore nelle carceri israeliane e il tragitto per arrivarci: lì abbiamo veramente capito quello che possono aver fatto ai palestinesi. le donne erano in 15 in una cella da 4; noi eravamo in 10 in una da 7, con un solo rotolo di carta igienica, senza acqua e con il cibo mangiato per terra: e soprattutto l’aggressività e l’odio forti mostrati nei nostri confronti quando noi eravamo andati in pace”.

È la testimonianza all’aeroporto di Fiumicino di Paolo De Montis, uno dei 18 italiani della Flotilla rientrati da Istanbul. Una maglietta bianca, un mazzo di fiori in mano, provato, le

scarpe dategli dai turchi. Allo scalo romano è stato accolto calorosamente da amici e colleghi sindacalisti della Cub Trasporti.

“Siamo stati trattati malissimo. All’inizio, quando siamo stati intercettati, non sono stati molto pesanti perché dovevamo, secondo loro, collaborare per portare la barca in porto. Siamo rimasti inerti, non ci hanno usato violenza.

Dall’esercito siamo passati alla polizia. Ci sono state delle angherie. Ci hanno trattato come trattano loro i terroristi, ai palestinesi”. E’ il racconto, all’aeroporto di Fiumicino, di Cesare Tofani, la kefiah al collo, uno dei 18 italiani della Flotilla rientrati da Istanbul.

“Acqua avevamo quella del rubinetto. Il mangiare poco. Eravamo tutti insieme, anche con gli stranieri. Alcuni di noi non hanno firmato e loro rimarranno lì e verranno sottoposti a processo e subire questo trattamento carcerario – ha aggiunto -. Il console italiano è stato con noi 15 minuti in una cella e ci ha assistito per quanto poteva fare, essendo stato concesso a lei solo tale tempo a disposizione e nulla più: ha chiesto delle situazioni più critiche, le esigenze delle medicine. Ad Istanbul ci hanno accolto bene, assistito, fatto chiamare i familiari a casa”.

“Siamo provati ma stiamo bene, è stata dura. Ma non è mai stata così dura quanto lo è, ogni giorno, per i gazawi, i palestinesi, per tutti i popoli che vivono queste sopraffazioni, le prepotenze.

Bisogna continuare a lottare: in questo momento è importantissimo proseguire a farlo per i nostri compagni che sono ancora lì; dobbiamo riportarli a casa assolutamente, è la priorità.

Ed a testa bassa perché cambino le cose, perchè non vanno bene”. Nella commozione, le parole, all’aeroporto di Fiumicino, di Michele Saponara, uno dei 18 italiani della Flotilla rientrati da Istanbul.

“Siamo stati sequestrati da una banda armata in acque internazionali”, ha detto un altro italiano.

Nel racconto, invece, del giornalista Saverio Tommasi le condizioni “difficili” vissute nel carcere dagli italiani. “Hanno tolto le medicine a tutti, a persone cardiopatiche, ad asmatici ed ad un signore di 86 anni al quale è stata tolta la bomboletta per l’asma – racconta -. Si è sentito male, così come le altre persone. E nonostante le richieste, sbattendo forte sulle celle, un dottore non è mai stato mai mandato”.

“L’acqua era quella del rubinetto del bagno – ha proseguito – era calda e con un sapore rancido. Il cibo era scarso. Hanno sequestrato i telefoni e tutto il mio lavoro per FanPage: per fortuna avevamo salvato tutto su hard disk ed inviato già tutto in redazione, immaginando la situazione non proprio felice”.

“Personalmente – ha aggiunto – a me avevano strappato letteralmente le fedi: ho dovuto litigare con il giudice e solo

grazie a questo mi sono state ridate quando sono arrivato ad Istanbul con l’aereo. Gli aiuti, immagino, saranno tutti affondati assieme alle barche”.

“Greta Thumberg? L’abbiamo vista dentro ed anche al porto: aveva le braccia legate e con una bandiera israeliana vicina, a presa in giro, come le violenze verbali e psicologiche che mettevano in atto sempre, a ridicolizzare, svilire, farsi una risata in momenti in cui non c’era nulla da ridere”, ha concluso.

(da agenzie)