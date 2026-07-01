IL LEADER DI NOI MODERATI, MAURIZIO LUPI, ANNUNCIA CHE PRESENTERÀ ANCHE AL SENATO L’EMENDAMENTO SULLE PREFERENZE, BOCCIATO CAMERA CON FDI E BOCCIATO. UNA SCELTA DI ROTTURA RISPETTO A FDI, CHE INVECE VUOLE EVITARE DI ESSERE DI NUOVO IMPALLINATA DAGLI ALLEATI A PALAZZO MADAMA…

“Intendiamo andare avanti marcando il territorio sui diritti e sulle garanzie dei cittadini, che non possono conoscere passi indietro: una norma che introduce la legittimità delle intercettazioni a strascico per noi non può passare”. Lo ha detto Giorgio Mulè di Forza Italia, ospite a Start su Sky TG24.

Il riferimento è ad un emendamento di FdI sulle intercettazioni al decreto giustizia e immigrazione. “Non si possono calpestare i diritti delle persone nel nome di un principio che parifica il mero sospetto all’accertamento della verità. Su questo versante non accettiamo imposizioni, nemmeno se arrivano dal fronte antimafia”.

“Vogliamo un sistema elettorale che garantisca stabilità e governabilità, elementi essenziali sia per affrontare le nuove sfide geopolitiche sia per l’economia. Al Senato Noi Moderati riproporrà il tema delle preferenze per dare ridare la scelta dei rappresentanti ai cittadini.

Ma adesso, la priorità per tutta la maggioranza, è completare il progetto di cambiamento dell’Italia, come per esempio abbassare le tasse ai giovani”. Lo afferma il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

(da agenzie)