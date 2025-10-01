“IL PROBLEMA E’ IL TALENTO”… “CI SONO TANTI GIOVANI DI TALENTO IN ITALIA CHE NON AVENDO APPOGGI DEVONO ANDARE ALL’ESTERO PER POTERSI AFFERMARE”



Sulle pagine di Gente, a commentare la vicenda Venezi è il violinista Uto Ughi. “Non c’entrano né il sessismo né la politica: è questione di curriculum e talento. Lei non ha la statura per quel ruolo”.

Un giudizio tranchant, che prosegue così: “Ci sono tanti giovani di talento che non sono mai invitati a fare concerti perché non sono appoggiati da nessuno: devono espatriare per avere sbocchi di lavoro e costruirsi un curriculum. Se davanti gli si mette un direttore che al momento non ha la statura per farlo, è normale che si facciano sentire”.

Il sessismo non c’entra, dice il maestro. “Molte altre direttrici sono venute prima di Beatrice Venezi, ma non hanno sollevato alcuna polemica. Nella musica classica non esiste uomo, donna, giovane, meno giovane. Esistono solo talento e curriculum”.

(da agenzie)

