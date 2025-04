I VOLI PIÙ “ECONOMICI” PER RAGGIUNGERE LA CAPITALE PARTENDO DALL’ARGENTINA HANNO UN PREZZO DI 2600 EURO PER PASSEGGERO …AEROPORTI DI ROMA STIMA UNA CRESCITA DEGLI ARRIVI CHE VA TRA I 15 E I 20 MILA UTENTI IN PIÙ AL GIORNO

I veri disagi, viste le cifre astronomiche dei voli internazionali, saranno quelli dei fedeli che si metteranno in viaggio verso Roma da tutto il mondo. Quando ieri la Santa Sede ha comunicato che i funerali di Francesco si terranno sabato 26 aprile alle 10, i siti delle compagnie aeree sono esplosi. Fonti di Aeroporti di Roma, la società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino, rivelano a Repubblica che fino a sabato «è previsto un incremento che va dai quindici ai ventimila passeggeri».

Numeri che trovano conferma nell’aumento delle tariffe. Per partire dall’Argentina, paese d’origine del Papa, la soluzione più conveniente è lo scalo in Spagna. I voli, operati da Ita Airways, costano non meno di 2.600 euro. Lo

scalo a Francoforte costa almeno 500 euro in più. Il volo diretto di Aerolíneas Argentinas, con partenza da Buenos Aires e arrivo a Fiumicino, lievita fino a 3.800 euro. Cifre fino a tre volte superiori rispetto al normale.

«Venticinque pellegrini brasiliani sono già arrivati in Italia», rivela padre Josimar Baggio, loro connazionale che vive a Roma. «Li ho aiutati a organizzarsi, hanno speso la modica cifra di seimila euro a persona», racconta ridendo.

«Il 65% del traffico Centro Sud-America/Roma raggiunge la destinazione finale attraverso almeno un altro scalo», spiegano ancora da Aeroporti di Roma. A conferma di come chi voglia sobbarcarsi la spesa di un viaggio così costoso sia comunque attento al portafoglio. Un centinaio di fedeli dell’arcidiocesi di Cracovia ha deciso di posticipare il proprio pellegrinaggio ai primi di maggio.

