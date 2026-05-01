GUASTI ALLE INFRASTRUTTURE DIGITALI RISCHIANO DI BLOCCARE IL PIANETA: PAGAMENTI SOSPESI, OSPEDALI SENZA DATI, ALLARMI DI EMERGENZA SILENZIATI E RETI ELETTRICHE AL COLLASSO – IL RAPPORTO DELLE NAZIONI UNITE EVIDENZIA QUATTRO AREE CHIAVE: RETI ELETTRICHE, CAVI SOTTOMARINI (CHE TRASPORTANO IL 99% DEL TRAFFICO DI INTERNET GLOBALE), SATELLITI E DATA CENTER

Il rischio di una catastrofe digitale non è una questione di se, ma di quando. E’ quanto avverte un rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, realizzato insieme all’Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Pagamenti bloccati, ospedali privati dei dati, allarmi di emergenza silenziati, reti elettriche al collasso: il rapporto descrive uno scenario di “pandemia digitale” più plausibile di quanto pensiamo, per il quale il mondo non è preparato. I guasti alle infrastrutture digitali potrebbero innescare interruzioni a cascata in diversi settori e oltre i confini nazionali, riferisce il rapporto, così come i danni ai cavi sottomarini, che trasportano oltre il 99% del traffico internet globale, potrebbero isolare intere regioni per settimane, causando disagi economici e logistici.

Alla base di questi rischi si trova una fitta rete di interdipendenze tra i sistemi, ma anche un’interdipendenza geografica. Il rapporto individua quattro aree infrastrutturali chiave: reti elettriche, cavi sottomarini, satelliti e centri dati; le cui interconnessioni costituiscono il fondamento dei sistemi digitali globali.

Oggi, riferisce l’Onu, circa 5,5 miliardi di persone, quasi il 70% della popolazione mondiale, utilizzano Internet, un mezzo fondamentale per le loro vite: sistemi sanitari, mercati finanziari, servizi pubblici e persino le elezioni si basano su una complessa rete di infrastrutture digitali che ormai si estende in tutto il mondo.

Questa intensa interconnessione globale, rileva il rapporto, presenta grandi vantaggi, ma comporta anche grandi rischi. Il documento raccomanda pertanto di rafforzare gli standard internazionali, di mantenere le capacità di backup analogiche e di migliorare il coordinamento in merito ai sistemi spaziali, ai cavi sottomarini e ai centri dati. “Sarebbe quindi meglio iniziare a prepararci fin da ora”, ha dichiarato il capo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei disastri, Kamal Kishore.

(da agenzie)