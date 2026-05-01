L’INTERROGAZIONE DEL M5S: “SIAMO DI FRONTE AL PIÙ CLASSICO DEI PROVVEDIMENTI IMPRONTATI AD AMICHETTISMO”



Il consiglio di presidenza della Corte dei conti boccia la nomina di Marco Mattei, attualmente capo di gabinetto del ministro Orazio Schillaci, a consigliere della stessa Corte dei conti. Oggi è arrivato il parere negativo.

A chiedere il parere era stata l’Associazione magistrati della Corte dei conti, che aveva chiesto formalmente al Consiglio di Presidenza di valutare “rigorosamente i requisiti professionali che la legge richiede

Secondo l’Associazione dei magistrati la nomina di Mattei palesava un profilo carente sul fronte della preparazione giuridica e per questo avevo scritto una lettera durissima al presidente della Corte dei Conti Guido Carlino.

“Il candidato è infatti un professionista con formazione specialistica in ambito medico, e non un giurista o un avvocato” scrivevano nella lettera inviata al presidente Carlino dall’Associazione, aggiungendo che occorreva evitare “l’ingresso nei ruoli della magistratura contabile di soggetti non in possesso della prescritta preparazione giuridica o dei presupposti minimi di idoneità tecnica e adeguata esperienza”.

§Mattei era stato proposto in quota governo: ginecologo, vicino a Fratelli d’Italia, è stato sindaco ad Albano Laziale e assessore regionale presso la giunta Polverini. §Sulla sua nomina era stata presentata anche una interrogazione da parte del Movimento 5 stelle: “(…) Il dottor Marco Mattei è amico di Giorgia e Arianna Meloni, siamo di fronte al più classico dei provvedimenti improntati ad amichettismo”.

(da agenzie)

This entry was posted on mercoledì, Maggio 6th, 2026 at 15:35 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.