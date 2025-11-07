L’84% DEGLI ITALIANI È FAVOREVOLE ALL’INTRODUZIONE DI UNA “TASSA MAMDANI” SUI PATRIMONI SUPERIORI AI 10 MILIONI DI EURO
IL SONDAGGIO DI “IZI” SUL MODELLO PROPOSTO DAL NEO-SINDACO DI NEW YORK: L’81,4% DI CHI VOTA CENTRO-DESTRA E’ FAVOREVOLE: SARANNO PURE LORO TUTTI “COMUNISTI”?
La stragrande maggioranza degli elettori italiani , quasi l’84%, è favorevole all’introduzione di una imposta sui super patrimoni . È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l’Aria che Tira condotta da David Parenzo su La 7.
La “Mamdani tax” è dunque un provvedimento di redistribuzione della ricchezza che convince la stragrande maggioranza degli italiani, a prescindere dall’orientamento politico . Alla domanda sulla opportunità di introdurre una tassa
sui super patrimoni da oltre 10 milioni di euro ,una tantum, l’83,8 % degli italiani si dice favorevole e il 16,2% contrario .
Andando poi a vedere le scelte degli elettori secondo il voto, il risultato si discosta leggermente dalla media : tra coloro che si riconoscono nei partiti di governo l’81,4% è favorevole alla patrimoniale , mentre tra chi vota i partiti di centrosinistra (Pd M5S avs) l’84,5% dice sì alla tassa sulla ricchezza.
(da agenzie)
