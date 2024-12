I MIRACOLATI FORSE AVREBBERO POTUTO ANCHE TASSARSI PER UNA CIFRA MAGGIORE, COSI’ FANNO LA FIGURA DEI PITOCCHI, POTEVANO AGGIUNGERE UN TRONO



Una colletta di partito per il regalo di Natale alla loro leader. Un letto. Questo il cadeaux che i parlamentari di Fratelli d’Italia avrebbero deciso di regalare per a Giorgia Meloni.

Da almeno una settimana, a quanto si apprende da fonti parlamentari di FdI, deputati e senatori hanno fatto una colletta, versando 50 euro a testa, per acquistare alla presidente del Consiglio uno dei più classici complementi di arredo per la nuova casa al Torrino, quartiere sud di Roma.

Meloni da circa un anno ha cambiato casa. Il quartiere a sud della Capitale è rimasto sempre lo stesso, la casa però è diventata più grande: la premier ora abita in una villa da 350 metri quadrati del valore totale di 1,1 milioni di euro. E tra qualche giorno si arricchirà del regalo del suo partito: un letto.

(da agenzie)

