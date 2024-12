SE TRE ANNI FA MONICA GIANDOTTI RIUSCIVA A PORTARSI A CASA IL 7.8%, GIÀ L’ANNO SCORSO CON IL CAMBIO ALLA CONDUZIONE SI ERA SCESI AL 6%, PER CROLLARE ROVINOSAMENTE AL 4.9% DI ADESSO



Ascolti in caduta libera per Agorà. Un tempo baluardo dell’informazione di Rai3 (e roccaforte della Sinistra), ora è stata “melonizzata” con inserimenti di nuovi autori di area Destra con risultati non esattamente eclatanti. Anzi.

Basta confrontare i dati di ascolto degli ultimi cinque anni per osservare il declino inesorabile del talk mattutino di Rai3 in onda dal lunedì al venerdì. In particolare modo negli ultimi due anni.

Agorà:

17 dicembre 2019 (conduzione Serena Bortone) 10.0%

17 dicembre 2020 (Luisella Costamagna) 8.7%

17 dicembre 2021 (Costamagna) 9.6%

Lunedi 19 dicembre 2022 (Monica Giandotti) 7.8%

Lunedì 18 dicembre 2023 (Roberto Inciocchi) 6%

17 dicembre 2024 (Inciocchi) 4.9% (Agorà Extra 4.2%).

Molti lamentano anche che la qualità degli ospiti in studio è peggiorata, con una presenza massiccia di terze e quarte file e volto sconosciuti. TeleMeloni colpisce ancora…

(da agenzie)

