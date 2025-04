IL QUOTIDIANO BRITANNICO CONSERVATORE “TELEGRAPH”: “LA GUERRA COMMERCIALE AVRÀ SOLO PERDENTI. E IL PIÙ GRANDE PERDENTE POTREBBE ESSERE TRUMP. GLI STESSI CITTADINI AMERICANI NEL CUI NOME TUTTO CIÒ VIENE FATTO SI RITROVERANNO CON PREZZI MOLTO PIÙ ALTI PER I BENI D’IMPORTAZIONE”



Al Senato americano è stato presentato un progetto bipartisan che concede al Congresso il via libera finale sui dazi imposti da un presidente. Il provvedimento porta la firma del repubblicano Chuck Grassley e della democratica Maria Cantwell.

La misura ha poche chance di essere approvata, ma mostra il disagio di alcuni esponenti gop nei confronti delle tariffe di Donald Trump.

La guerra commerciale di Trump avrà solo perdenti. E il più grande perdente potrebbe essere Trump.

Nella grande tradizione della televisione reality, i vincitori e i vinti dell’annuncio sui dazi della “giornata della liberazione” di Donald Trump sono stati tenuti segreti fino all’ultimo momento. Solo che, in realtà, non c’erano vincitori: solo vinti e vinti ancora peggiori.

I Paesi che sarebbero stati puniti si meritavano tutto, secondo Trump. Per decenni avevano saccheggiato, derubato, sfruttato e metaforicamente stuprato gli innocenti americani. Ora era giunto il momento della vendetta. Trump ha elencato tutte le industrie — vecchie e nuove — che sarebbero state minate da questi attacchi contro una popolazione impoverita dagli stranieri.

Malgrado i riferimenti alle nuove tecnologie, era chiaro che si trattava di una promessa di resurrezione per la Rust Belt, e in particolare per l’industria automobilistica, la cui crisi, nella narrazione trumpiana, era interamente colpa dell’ingiustizia della concorrenza straniera.

Nessun accenno al fatto che molti americani, semplicemente, preferiscono le auto straniere a quelle americane. La soluzione? Costringere quei produttori stranieri a spostare la loro produzione negli Stati Uniti — un processo che richiederà anni, nuovi impianti, nuove catene di approvvigionamento, con conseguenti aumenti dei costi e quindi dei prezzi.

Ma cosa si nasconde davvero dietro questa potenzialmente disastrosa frattura nelle relazioni commerciali globali? Il senatore democratico Chris Murphy ha suggerito che si tratti di una strategia deliberata per generare caos e recessione, con l’obiettivo di preparare il terreno a un passaggio dalla democrazia all’autocrazia. Trump, insomma, starebbe creando instabilità per poi giustificare l’attivazione di poteri speciali.

Devo dire che trovo questa teoria piuttosto fantasiosa, non perché mi fidi delle convinzioni democratiche di Trump, ma perché non credo che egli rifletta sulle conseguenze delle sue azioni oltre le 48 ore successive. Il che rende difficile immaginare un disegno politico di lungo periodo.

Non è stato detto assolutamente nulla sull’impatto che questi provvedimenti avranno sul costo della vita degli stessi cittadini americani nel cui nome tutto ciò viene fatto — cittadini che si ritroveranno con prezzi molto più alti per i beni d’importazione. Per non parlare degli effetti economici catastrofici sui Paesi storicamente molto meno prosperi degli Stati Uniti

Ma il loro destino non rientra minimamente nei calcoli. Questa è una questione che riguarda solo l’America — o meglio, Trump e la sua missione personale di salvare il cuore industriale del Paese, sperando di passare alla storia. Ma se questo azzardo colossale dovesse fallire — se gli operai di Detroit e le start-up della West Coast non dovessero ritrovarsi in un nuovo mondo di opportunità e benessere, e se il resto del mondo chiedesse il conto — che cosa accadrà allora?

(da agenzie)

