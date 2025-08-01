NELLE ULTIME SETTIMANE SONO STATE COLPITE DAI DRONI DI KIEV ALMENO 10 RAFFINERIE… CON I PREZZI DEI CARBURANTI ALLE STELLE, IL CREMLINO CORRE AI RIPARI E IMPONE LO STOP ALLE ESPORTAZIONI

Le stazioni di servizio sono rimaste senza carburante in alcune regioni della Russia dopo che i droni ucraini hanno colpito le raffinerie e altre infrastrutture petrolifere nelle ultime settimane. I media russi hanno segnalato carenze di carburante in diverse regioni dell’Estremo Oriente e nella penisola di Crimea, annessa illegalmente da Mosca nel 2014 sottraendola all’Ucraina.

Gli automobilisti sono costretti ad attendere in lunghe code e le autorità ricorrono al razionamento o alla sospensione totale delle vendite.

I prezzi all’ingrosso sul St. Petersburg International Mercantile Exchange per la benzina A-95, quella con il più alto numero di ottani, hanno raggiunto livelli record la scorsa settimana, con un aumento del 50% rispetto a gennaio, a causa dell’impennata della domanda da parte degli agricoltori che cercano di portare a termine il raccolto e dei russi che si mettono in viaggio per l’ultima grande vacanza dell’estate.

I media della regione di Primorye, al confine con la Corea del Nord, hanno segnalato lunghe code e prezzi di circa 78 rubli al litro (circa 3,58 dollari al gallone) nelle stazioni di servizio della zona, dove lo stipendio medio mensile è di circa 1.200 dollari. I giornalisti dell’agenzia di stampa locale Primpress hanno scoperto che altri automobilisti cercavano di vendere benzina online a ben 220 rubli al litro.

Nel distretto di Kurilsky, nelle isole Kuril a nord del Giappone, la carenza di benzina A-92 a basso numero di ottani ha costretto le autorità a sospendere completamente la vendita al pubblico lunedì.

In Crimea, rinomata località turistica, alcune aziende hanno venduto carburante solo ai possessori di buoni o tessere speciali. La Russia non è nuova agli aumenti del prezzo della benzina alla fine dell’estate, ma quest’anno la carenza è stata aggravata dagli attacchi dell’Ucraina alle raffinerie di petrolio nel corso della guerra.

Attacchi più consistenti e concentrati stanno causando maggiori danni e ostacolando la produzione, il tutto in coincidenza con il

picco della domanda. L’Ucraina ha già preso di mira le infrastrutture energetiche in passato, ma i recenti attacchi hanno avuto più successo, con un numero maggiore di droni che hanno colpito un gruppo più concentrato di strutture.

Gli ucraini stanno attaccando un arco di raffinerie, a partire da Ryazan, a sud di Mosca, fino a Volgograd. Quella regione è attraversata da chi si reca in auto verso le località turistiche sul Mar Nero. È la regione in cui si svolge la maggior parte delle operazioni di raccolta. Ed è anche una regione piuttosto densamente popolata”, ha detto ad Associated Press Sergey Vakulenko, senior fellow del Carnegie Russia Eurasia Center. Secondo i media, fra il 2 e il 24 agosto l’Ucraina ha attaccato le infrastrutture petrolifere almeno 12 volte.

Di questi attacchi, almeno 10 hanno preso di mira siti nell’arco Ryazan-Volgograd, nella Russia sud-occidentale. Questi attacchi hanno danneggiato molte raffinerie di petrolio, ma non le hanno distrutte completamente, ha detto Vakulenko, aggiungendo che la maggior parte degli impianti è estremamente resistente agli incendi.

Altre questioni legate alla guerra hanno causato ulteriori difficoltà ai consumatori. Gli attacchi con droni ucraini hanno ripetutamente interrotto le reti di trasporto russe, in particolare il traffico aereo, spingendo più persone a viaggiare in auto e aumentando la domanda di benzina, ha affermato Vakulenko. L’inflazione ha anche reso meno redditizio per i fornitori che normalmente acquistano benzina all’inizio dell’anno per venderla nei mesi estivi, quando i prezzi sono più alti, e molti imprenditori hanno semplicemente deciso di non preoccuparsene quest’anno, ha affermato.

Presi singolarmente, nessuno di questi problemi ha causato interruzioni durature o diffuse in Russia, ma insieme hanno trasformato una fluttuazione dei prezzi annuale prevista in un problema per il governo. Per cercare di alleviare la carenza, il 28 luglio la Russia ha sospeso le esportazioni di benzina, con il ministero dell’Energia che spera di continuare le restrizioni fino a settembre.

Secondo quanto riportato dai media russi, i dirigenti delle compagnie petrolifere sono stati convocati due volte questo mese a riunioni governative per discutere della carenza. Sebbene i funzionari sembrino preoccupati, la carenza di benzina “non è critica per il sistema”, ha affermato Peach.

Finora la carenza rimane limitata ad alcune aree – l’Estremo Oriente e la Crimea – perché queste regioni sono solitamente rifornite da un numero minore di raffinerie e presentano maggiori esigenze di trasporto. Mosca è stata risparmiata dall’ultimo aumento del prezzo della benzina perché è ben rifornita dalle principali raffinerie di Yaroslavl e Nizhny Novgorod, città a poche ore di macchina.

La capitale ha anche una raffineria nella città stessa.Tuttavia, secondo gli esperti, la Russia non corre il rischio immediato di fermarsi, nemmeno nelle regioni più vulnerabili. La maggior parte degli autobus e dei camion funziona a diesel, di cui la Russia ha un surplus. E anche l’esercito, che utilizza in gran parte carburante diesel, è al riparo da eventuali shock.

(da agenzie)