“IL PRIMO FU UNA MARCIA TRIONFALE. IL SECONDO, SE AVANZA, LO FA A STRATTONI. LE NOMINE DEL PRIMO GIRO LE AVEVA FATTE UNA MELONI IMPETUOSA E INARRESTABILE, USCITA DALLA FORTISSIMA VITTORIA POLITICA DEL 2022. LE NOMINE DEL SECONDO LA MELONI COLPITA DALLA SCONFITTA DEL REFERENDUM, CHE FATICA A RIPRENDERSI”



È di pochi giorni fa la rinuncia del leghista Freni alla presidenza della Consob. Un insuperabile veto di Tajani ne ha fermato la corsa. Più rapidamente, meno di un mese fa, si era concluso il giro dei vertici dei più importanti enti di Stato: con un silurato eccellente, Cingolani, già candidato irrinunciabile di Meloni sostituito a Leonardo con il candidato di Crosetto, Mariani, e una promossa altrettanto importante, la presidente di Eni, ex ad di Terna, Di Foggia

Ma anche stavolta, un intoppo era stato rappresentato dalla pretesa di Di Foggia, amica personale di Meloni, di ricevere una liquidazione di oltre 7 milioni maturata nell’incarico precedente. E si era dovuta muovere la premier per sollecitare la rinuncia

Gli esempi potrebbero continuare: ma tra il primo (maturato poco dopo

l’insediamento del governo) e il secondo giro di nomine (caduto quando già si guarda all’orizzonte delle prossime elezioni) le differenze si vedono. Eccome.

Il primo fu una marcia trionfale in cui il centrodestra voleva dimostrare di disporre di una solida classe dirigente – cosa della quale era lecito dubitare -, senza usare la regola della sinistra, “l’amichettismo”. Il secondo, se avanza, lo fa a strattoni. Perché? Come mai? Non dovrebbe in questi anni il governo aver fatto esperienza da mettere a frutto?

Se si cercano risposte plausibili a queste domande, una c’è di sicuro. Le nomine del primo giro le aveva fatte Meloni. Una Meloni impetuosa e inarrestabile, uscita dalla fortissima vittoria politica del 2022.

Le nomine del secondo dovrebbe sempre farle Meloni. La Meloni colpita dalla sconfitta del referendum, che fatica a riprendersi.

Marcello Sorgi

per “La Stampa

This entry was posted on sabato, Maggio 16th, 2026 at 13:22 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.