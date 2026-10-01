“QUESTO ACCORDO È UN REGALO AI NOSTRI AVVERSARI E UN TRADIMENTO DEI NOSTRI ALLEATI”

Dodici senatori, tra cui sei repubblicani, hanno scritto ieri una lettera chiedendo al presidente Trump di strappare l’accordo sul diesel con Putin, perché altrimenti aiuterà Mosca a continuare a finanziare la sua guerra. I senatori osservano inoltre che il patto in sé non è di reale beneficio per gli americani, perché le quantità di diesel sono troppo ridotte per avere un impatto sui prezzi.

Il diesel «non viene dato a noi, ma viene rilasciato per il mondo e sul mercato globale che è in difficoltà per i prezzi alti — ha detto Trump ieri ai giornalisti — e quando (gli ucraini, ndr ) distruggono le raffinerie di diesel, questa non è una cosa buona». Nella lettera i senatori insistono: «Questo accordo è un regalo ai nostri avversari e un tradimento dei nostri alleati». Ma è significativo che quattro dei sei firmatari repubblicani siano senatori che non si ricandideranno alle elezioni (…)

Trump insiste che sia Putin che Zelensky vogliono un accordo, «ma non sanno come» arrivarci (…). Dopo l’accordo sul diesel, il Cremlino ha replicato che non intende negoziare con l’Ucraina al momento e il giorno dopo ha lanciato un attacco che ha ucciso 22 persone tra cui quattro bambini a Zaporizhzhia.

Di fatto la ragione di questo accordo è che Trump punta a ridurre il prezzo del diesel per ragioni interne elettorali (o comunque a mostrare che sta facendo qualcosa): è una priorità degli elettori americani che voteranno per il Congresso il 3 novembre. A questo si accompagna la tendenza del presidente a spingere gli ucraini al compromesso più di quanto non abbia mai fatto con Putin e anche quando le condizioni poste dai russi sono per Kiev inaccettabili (…)

Putin ha incassato altre vittorie: Trump ha accolto i ministri russi al G20 in North Carolina e in Wisconsin e il leader russo in persona è atteso a Miami al summit finale dei leader. Intanto l’amministrazione Trump sta negoziando accordi d’affari con il Cremlino, presentati come un modo per indurre la Russia ad un accordo di pace

(da Corriere dela Sera)