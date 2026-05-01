LEI AVEVA UN VALORE TRIPLO RISPETTO AL MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE… MA COME E’ POSSIBILE CHE IL SINDACO NON SI SIA ACCORTO DELLO STATO DI CHI GUIDAVA?… FABIO ANSELMO: “CON QUALE FACCIA DI PARLATE DI SICUREZZA?”… DOPO CINQUE GIORNI LA VICENDA DIVENTA PUBBLICA E L’ASSESSORA SI DIMETTE



Alan Fabbri, sindaco di Ferrara noto per le sue battaglie contro gli immigrati e per la “sicurezza”, è stato protagonista lunedì scorso – 4 maggio – di un brutto incidente stradale insieme alla sua assessora Francesca Savini a Sermide e Felonica, nel Mantovano.

Il suv Land Rover sul quale i due viaggiavano, guidato da Savini, è uscito di strada finendo contro un albero e poi in un campo: lo schianto è stato violentissimo ma per fortuna i due sono rimasti illesi. Sul posto i carabinieri della stazione locale, vigili del fuoco e 118. Le autorità hanno sottoposto la conducente all’alcol test, e la donna è risultata positiva con un tasso oltre 1,5 grammi per litro, cioè il triplo del valore consentito dalla legge. Per l’assessore è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca. L’assessora ha deciso di dimettersi.

“In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore – ha dichiarato Savini in una nota pubblicata sul sito del Comune emiliano – il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino ad oggi ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato”. Quindi, prosegue l’assessora, “l’accertamento delle cause del sinistro alla guida della mia auto, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per persone o cose, è in corso. Verrà fatta chiarezza, come è giusta che sia, nelle sedi opportune. È una decisione sofferta. Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa Amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Fabio Anselmo, storico avvocato della famiglia di Stefano Cucchi nonché ex candidato sindaco per il centrosinistra proprio a Ferrara: “Le statistiche dell’Istituto Superiore della Sanità sono impietose. Si parla del 30-35% degli incidenti stradali mortali correlati all’abuso di alcol. Miglia di morti ogni anno. Chi guida ubriaco si mette nelle condizioni di diventare un potenziale assassino. Lo sanno bene le associazioni delle vittime della strada. Leggo che alla guida di quest’auto vi sarebbe stata un assessore del Comune di Ferrara, aderente alla Lega, il cui leader Salvini ha fatto di questo una battaglia portante della propria campagna politica. Sulla conducente di quest’auto sarebbe stato rilevato un tasso di alcolemia di 1,5. Oltre il triplo del limite consentito. Se così fosse questo sarebbe un comportamento criminale. Se non si è ferito nessuno o non è morto nessuno è frutto soltanto di un miracolo. Il nostro Sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, era su quell’auto. Io mi chiedo ora e gli chiedo: Come ha fatto a non accorgersi che la sua fedele assessora si è messa alla guida della propria auto ubriaca? Come ha potuto permettere che ciò accadesse mettendo a repentaglio la vita di lei, la propria e di altri incolpevoli cittadini? Con quale faccia ora vi potrete esporre come rappresentanti istituzionali promotori della sicurezza per i nostri giovani che si mettono alla guida dopo feste e concerti? Caro Ministro Salvini, ora da lei mi aspetto coerenza e rigore”.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Maggio 9th, 2026 at 20:45 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.