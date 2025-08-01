IL CAPOGRUPPO DEI FORZISTI, PAOLO BARELLI, SOSTIENE CHE “IL TEMA NON È SI È POSTO ALL’ATTENZIONE DEL MIO GRUPPO”. MA CON L’APPRODO IN FORZA ITALIA DELL’EX LEGHISTA NINO MINARDO, IL PARTITO FONDATO DAL CAV HA UN PARLAMENTARE DI TROPPO ALL’INTERNO DELLA COMMISSIONE



Forza Italia non ha al momento in programma la riduzione dei suoi componenti nella commissione Difesa. Dopo l’ingresso tra gli azzurri del presidente della stessa commissione, l’ex Lega Nino Minardo, all’ufficio di presidenza della Camera gli altri partiti potrebbe chiedere un riequilibrio e tra i nomi che sono circolati tra i possibili “cambi” forzisti è saltato fuori quello di Marta Fascina.

L’ex compagna del fondatore di FI Silvio Berlusconi ha il record di assenze a Montecitorio e quindi anche nella commissione dove per gli azzurri siedono, e sono molto presenti, Giorgio Mulè, Roberto Bagnasco e Gloria Saccani. Ai quali si è aggiunto il presidente Minardo, entrato nel partito di Antonio Tajani il mese scorso creando un problema non da poco a Matteo Salvini

Ma il capogruppo dei forzisti, Paolo Barelli lancia un messaggio chiaro e fa capire che il partito non ha intenzione di ridurre la presenza nella commissione: “Il tema non è si è posto all’attenzione del mio gruppo – dice – e i problemi di abbondanza non sono problemi. Siamo saliti da 44 deputati eletti nel 2022 a 51 di oggi. Questo è quello che per FI conta e colgo l’occasione di farlo rilevare”.

Al momento nessun caso Fascina all’orizzonte. Anche se alla ripresa dei lavori altri partiti, come Avs non rappresentata in commissione o la stessa Lega che ne ha perso la presidenza e anche un componente, sono pronte a porre la questione.

E proprio dal Carroccio sembrano intenzionati a porre la questione, anche sul tema della presidenza persona: si profila così un nuovo scontro interno alla maggioranza tra Lega e Forza

Italia

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Agosto 25th, 2025 at 19:55 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.