A LOS ANGELES NUOVI SCONTRI: LA FOLLA HA LANCIATO SASSI, MATTONI E BOTTIGLIE CONTRO LA POLIZIA, CHE HA REAGITO CON PROIETTILI DI GOMMA E LACRIMOGENI

Milioni di manifestanti in tutti gli Stati Uniti sono scesi in strada per manifestare contro l’amministrazione Trump sabato, in netta controtendenza rispetto alla parata militare del presidente a Washington, la sera stessa

Perché è importante: Gli organizzatori della protesta “No Kings” hanno dichiarato che il movimento diffuso ha segnato la più grande protesta di un singolo giorno contro il presidente Trump durante la sua seconda amministrazione.

Il quadro generale: Mentre la maggior parte dei raduni si è svolta pacificamente, sono stati segnalati scontri tra polizia e manifestanti durante la manifestazione “No Kings” di Los Angeles, dove da giorni si svolgono manifestazioni infuocate contro le incursioni dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

In altri incidenti avvenuti durante le proteste dei “No Kings”, le autorità hanno dichiarato che una persona è rimasta gravemente ferita a Salt Lake City in seguito a colpi d’arma da fuoco e un uomo è stato arrestato per aver presumibilmente guidato intenzionalmente un SUV attraverso la folla a Culpeper, in Virginia.

Più di 5 milioni di persone hanno partecipato alle manifestazioni “No Kings” in oltre 2.100 città e paesi in tutto il Paese, mentre si sono tenute altre 300 manifestazioni “Kick Out the Clowns”

A Filadelfia si sono registrate più di 100.000 presenze e a Chicago 75.000, mentre in città più piccole come Pentland, nel Michigan, si sono registrate 400 presenze in una città di 800 abitanti, secondo gli organizzatori.

Il Dipartimento di Polizia di Los Angles ha emesso un ordine di dispersione durante una protesta “No Kings” a Los Angeles e ha affermato che la folla “lanciava sassi, mattoni, bottiglie” e che gli agenti sono stati colpiti da “fuochi d’artificio di tipo commerciale” e altri oggetti sabato pomeriggio ora locale

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas ha arrestato una persona in relazione alle minacce rivolte ai legislatori statali che, secondo i funzionari, sabato avrebbero partecipato alla protesta “No Kings” di Austin. Le minacce hanno provocato una breve evacuazione della capitale del Texas.

Da notare: Trump ha minacciato “forza molto grande” contro i manifestanti durante la parata militare.

L’amministrazione ha schierato membri della Guardia Nazionale e i Marines americani a Los Angeles in risposta alle proteste contro i raid sull’immigrazione, e sabato in città si sono svolte massicce proteste “No Kings”

L’intrigo: Gli organizzatori di “No Kings” hanno intenzionalmente evitato di organizzare eventi a Washington, dove Trump ha programmato una parata militare in occasione del 250° anniversario dell’esercito americano e del suo 79° compleanno.

“Invece di permettere a questa parata di compleanno di essere il centro di gravità, faremo in modo che l’azione in ogni altro luogo sia la storia dell’America di quel giorno: la gente che si riunisce nelle comunità di tutto il Paese per respingere la politica degli uomini forti e la corruzione”, hanno scritto gli organizzatori.

(da agenzie)