ANCORA IN CORSO LE RICERCHE DEL CRIMINALE: SCOMMETTIAMO CHE LO TROVERANNO MORTO, COSI’ CON PARLERA’ PIU?



Negli Stati Uniti continua la caccia all’uomo che, travestito da poliziotto, ha sparato e ucciso la deputata Melissa Hortman e il marito e ferito il senatore John Hoffman e la moglie

L’assassino in fuga, secondo le informazioni fornite dalla polizia di Minneapolis, si chiamerebbe Vance Luther Boelter. Trovato nella sua auto – un SUV in tutto simile a quello della polizia – un manifesto in cui i due membri del Congresso sono identificati come bersagli designati

“Ho fatto delle scelte di cui non sapete nulla, ma sarò via per un po’. Potrei morire a breve”, l’ultimo messaggio del killer agli amici. L’Fbi ha messo una taglia da 50 mila dollari a chiunque fornirà informazioni che risulteranno decisive per catturare l’uomo, 57 anni.

Le forze dell’ordine considerano Boelter armato e pericoloso e dovrebbe trovarsi ancora nell’area di Minneapolis-St. Paul. Sotto inchiesta i suoi legami con la chiesa evangelica e affermava di essere un esperto di sicurezza con esperienza nella Striscia di Gaza e in Africa. David Carlson, 59 anni, ha dichiarato all’agenzia Reuters di condividere una casa a Minneapolis con Boelter da poco più di un anno e di averlo visto l’ultima volta venerdì sera. Poi, verso le 6 del mattino di sabato, ha ricevuto un messaggio da Boelter. “Ha detto che potrebbe morire presto”, ha detto Carlson, che ha chiamato la polizia.

Nella lista trovata nel veicolo abbandonato dal sospettato circa 70 nomi, tra cui operatori sanitari specializzati in aborti e legislatori del Minnesota e di altri stati. Gli Hortman e le altre vittime, il senatore statale John Hoffman e sua moglie, erano sulla lista con decine di democratici del Minnesota, tra cui Walz (candidato insieme a Kamala Harris alla vicepresidenza democratica alle elezioni dello scorso anno), la deputata statunitense Ilhan Omar, la senatrice Tina Smith e il procuratore generale del Minnesota Keith Ellison.

L’incidente segue l’accesa udienza al Congresso di giovedì scorso in cui Walz e altri due governatori democratici hanno difeso le politiche dei loro stati per garantire asilo agli immigrati clandestini, scatenando attacchi da parte dei repubblicani che sostengono l’aggressiva repressione dell’immigrazione da parte di Trump.

Il capo della Polizia Stradale del Minnesota, il colonnello Christina Bogojevic, ha dichiarato che la polizia ha trovato volantini nel veicolo del sospettato con la scritta “No Kings”, ma che l’uomo non aveva alcun collegamento diretto con le proteste “No Kings” contro le politiche del presidente Donald Trump. Le proteste sono state programmate per contrastare la parata militare a lungo desiderata da Trump

.Nell’auto di Vance Luther Boelter è stato trovato un manifesto in cui prometteva di voler “purificare l’America” e parlava di “corruzione dei democratici”.

(da agenzie)