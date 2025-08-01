INSERITI IN PROGRAMMI DI RIEDUCAZIONE, ALCUNI VENGONO PERFINO COSTRETTI A PARTECIPARE AD ATTIVITÀ MILITARI … QUELLI RIMASTI NEI TERRITORI OCCUPATI VENGONO COSTRETTI A CANTARE CANZONI RUSSE E A LEGGERE POESIE NAZIONALISTE, PER DIVENTARE ARMI DI PROPAGANDA



L’Express oggi mette in luce la devastante condizione di 1,6 milioni di bambini ucraini sottratti alle loro famiglie sotto l’occupazione russa.

Si chiede un’azione urgente mentre le forze di Vladimir Putin continuano a indottrinare i più piccoli per alimentare la macchina bellica del dittatore.

Negli ultimi dieci anni molti sono stati inseriti in programmi di cosiddetta “rieducazione” per cancellarne l’identità nazionale oppure costretti a partecipare ad attività a sostegno dello sforzo militare russo.

Gli attivisti denunciano che ragazze di 15 anni vengono attirate in campi-vacanza e poi obbligate a piazzare mine, mentre bambini in età da scuola primaria vengono picchiati se parlano la loro lingua madre.

Mykola Kuleba, fondatore dell’associazione benefica Save Ukraine, ha dichiarato all’Express: «La Russia ha preso 1,6 milioni di bambini in ostaggio. Le vite di questi bambini sono state rubate dall’occupazione. Non hanno diritti né libertà. N salviamo bambini che non sono usciti dal loro cortile per tre anni e che non sanno contare o leggere perché privati dell’accesso all’istruzione.

I bambini che sono tornati ci raccontano che la Russia li tratta come ostaggi e prigionieri di guerra. Nelle prigioni di Putin, i soldati ucraini sono costretti a cantare canzoni russe e a leggere poesia nazionalista ogni giorno. La stessa cosa accade ai bambini ucraini nei territori occupati: vengono sottoposti a questo indottrinamento e puniti se parlano ucraino».

Mykola ha avvertito che l’uso dei rapimenti infantili da parte della Russia rischia di stabilire un pericoloso precedente: «I bambini non possono essere usati come merce di scambio. Non si può negoziare sul futuro di un bambino: farlo incentiva altri Stati canaglia con piani di invasione a prendere bambini in ostaggio».

Secondo uno studio dell’Università di Yale, la Russia ha rapito

oltre 35.000 bambini negli ultimi dieci anni. Tuttavia, dall’invasione su vasta scala del 2022, 1,6 milioni di giovani sono stati isolati dal mondo esterno e di fatto tenuti in ostaggio da Mosca. I bambini sequestrati sono stati inviati in almeno 56 strutture – 13 in Bielorussia e 43 in Russia o nei territori ucraini occupati.

I gruppi più vulnerabili, tra cui orfani, bambini disabili e minori provenienti da famiglie a basso reddito o militari, sono stati presi di mira. In alcuni casi i bambini sarebbero stati picchiati, privati dei contatti con i genitori e dell’adeguata alimentazione e cure mediche.

La Russia si è rifiutata di fornire a Kyiv un elenco dei minori e ha cercato di nascondere le deportazioni forzate e le adozioni illegali. La Corte penale internazionale ha emesso accuse e mandati di arresto contro Putin e altri alti funzionari del Cremlino per la deportazione forzata e il rapimento di bambini

dai territori occupati.

Save Ukraine, fondata nel 2014 dopo l’annessione della Crimea, aveva inizialmente come missione la consegna di aiuti e l’evacuazione delle famiglie. Dall’invasione su larga scala di tre anni fa, il suo lavoro si è concentrato sul salvataggio dei bambini rapiti e sul sostegno alle famiglie traumatizzate.

Finora l’associazione ha contribuito al ritorno di 793 bambini. I minori liberati vengono accolti in sette centri “Speranza e Guarigione”, dove le famiglie possono restare fino a tre mesi ricevendo alloggio, aiuti umanitari e supporto psicologico. Secondo Save Ukraine, le cifre ufficiali sottostimano la reale portata della tragedia perché escludono i bambini intrappolati nelle aree occupate.

La diplomazia internazionale finora si è concentrata soprattutto sulle dispute territoriali, relegando le questioni umanitarie in secondo piano. Tuttavia, non mancano appelli ad agire e a

sensibilizzare l’opinione pubblica.

Intanto, al vertice in Alaska della scorsa settimana tra Putin e Donald Trump, l’argomento è stato sollevato in una lettera inviata al despota dalla First Lady americana Melania Trump.

Lei lo ha implorato di considerare i bambini, affermando che «nel proteggere l’innocenza di questi bambini, farete più che servire solo la Russia – servirete l’umanità».

La signora Trump ha aggiunto: «Un concetto semplice ma profondo, signor Putin, è che i discendenti di ogni generazione iniziano la loro vita con una purezza – un’innocenza che si erge al di sopra di geografia, governo e ideologia. Eppure, nel mondo di oggi, alcuni bambini sono costretti a portare dentro di sé una risata silenziosa, intatta dall’oscurità intorno a loro – una sfida muta contro le forze che potrebbero reclamare il loro futuro».

La Casa Bianca ha dichiarato che le questioni “umanitarie” facevano parte dell’agenda della scorsa settimana, ma non sono stati annunciati impegni concreti.

(da agenzie)

