L’ADDIO ALLE GEMELLE KESSLER TRAMITE IL SUICIDIO ASSISTITO… LE LORO CENERI NELLA STESSA URNA… TUTTI I BENI LASCIATI A MEDICI SENZA FRONTIERE E ALTRE ASSOCIAZIONI UMANITARIE



Sono decedute – con il metodo del suicidio assistito – le gemelle Alice e Ellen Kessler, lo riferisce l’agenzia di stampa Dpa. Le due avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. A confermare l’ipotesi del suicidio assistito è la Bild: «Avevano optato per il suicidio assistito», ha reso noto il quotidiano tedesco. Nel loro testamento, le 89enni gemelle avevano chiesto che le loro ceneri fossero conservate nella stessa urna. Destineranno tutti i loro beni a Medici senza frontiere. Altro dettaglio. Le due donne avevano anche deciso la data della loro morte: «La data del 17 novembre era stata scelta dalle due sorelle stesse», ha dichiarato a LaPresse Wega Wetzel, portavoce della Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (Dghs), la più antica e grande organizzazione tedesca per i diritti civili e la tutela dei pazienti, a cui le gemelle si erano rivolte per avviare la procedura di suicidio assistito.

La Kriminalpolizei del capoluogo della Baviera, dove le sorelle vivevano, ha aperto un’indagine. In Germania la “morte assistita” è consentita in alcuni casi e in condizioni specifiche. La persona deve «agire responsabilmente e di propria spontanea volontà», oltre che essere di maggiore età e avere le capacità giuridiche.

E poi c’è un particolare non proprio irrilevante. E riporta al gennaio del 2012 quando le due gemelle dissero: «Moriremo insieme». Vale la pena ripercorrere questo passaggio: «Se una di noi si ridurrà allo stato vegetativo, l’altra l’aiuterà a uscire di scena», dissero.

(da agenzie)

This entry was posted on lunedì, Novembre 17th, 2025 at 20:45 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.