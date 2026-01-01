PER HEAKEY, PUTIN MERITA DI ANDARE IN GALERA PER “CIÒ CHE HO VISTO A BUCHA (DOVE I CIVILI SONO STATI MASSACRATI DALL’ESERCITO RUSSO)” E PER IL RAPIMENTO DEI BAMBINI UCRAINI” – “PUTIN È UN UOMO CHE DEVE ESSERE FERMATO”



Il ministro della Difesa britannico John Healey ha dichiarato che “rapirebbe” Putin e lo riterrebbe responsabile dei crimini di guerra in Ucraina. Le dichiarazioni sono state rilasciate venerdì durante la sua visita a Kiev, dopo che Mosca ha lanciato ulteriori attacchi missilistici su Kiev e altre città ucraine.

Alla domanda del Kyiv Independent se rapirebbe qualche leader mondiale, Healey ha risposto che “prenderebbe Putin in custodia e lo riterrebbe responsabile dei crimini di guerra”.

Ha citato “ciò che ho visto a Bucha durante una delle mie prime visite in Ucraina” e il rapimento di “alcuni dei bambini ucraini che ho incontrato nella [città di] Irpin”.

Nel 2022, dopo la ritirata delle forze russe dalla loro iniziale avanzata verso la capitale Kiev, a Bucha sono state scoperte fosse comuni. Indicando gli edifici distrutti in Ucraina, Healey ha affermato che “questo la dice lunga sul presidente Putin e sulla sua determinazione non solo a dichiarare guerra all’Ucraina, ma anche a prendere di mira i civili, le città e le

infrastrutture da cui la popolazione dipende in modo assolutamente cruciale in pieno inverno.

“Questo è un uomo che deve essere fermato. Questa è una guerra che deve essere fermata. E la nostra missione è sostenere l’Ucraina nella sua lotta odierna e contribuire a garantire la pace per il momento”.

(da agenzie)

