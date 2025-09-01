E ACCUSA I POLIZIOTTI: “COME FANNO I CONTESTATORI A ESSERE A 5 METRI DA ME?”… MA NON ERA LUI CHE RISOLVE I PROBLEMI CON IL DIALOGO?



Al suo arrivo ad Ascoli per il tour elettorale in vista delle regionali nelle Marche il leader della Lega è stato contestato con fischi e striscioni contro le sue dichiarazioni a sostegno di Israele e Netanyahu.

Il vicepremier, infastidito, ha sbottato con gli uomini della sicurezza: “Come è possibile che siano arrivati così vicino? Conosco la gestione dell’ordine pubblico”.

Sia a San Benedetto del Tronto che a Offida e ad Ascoli Piceno, il vicepremier è stato accolto dai contestatori. In polemica con le sue dichiarazioni a sostegno di Israele e del premier Benjamin Netanyahu, in tutte e tre le tappe del tour elettorale alcuni manifestanti dei collettivi Caciara e Casa Rossa e altri del Partito democratico hanno esposto dei cartelli con le scritte: “Un minuto di silenzio per ogni morto a Gaza. Salvini taci per sempre”, “Scodinzoli per Netanyahu. Salvinibau bau bau”, “Governo

complice dei criminali di guerra Netanyahu e Almasri” e ancora, “Palestina libera”.

Il vicepremier e ministro dei Trasporti inizialmente non si è mostrato particolarmente toccato dalle contestazioni. “È il bello della democrazia” – ha replicato. “L’unica riflessione che faccio è che se ci fosse un pranzo del Pd e ci fossero dei leghisti li avrebbero portati via di peso da mezz’ora. Ma siamo diversi. Mi fanno un mix di pena e di tenerezza”, ha aggiunto.

In un secondo momento, distante dalle telecamere dei cronisti, ha sbottato contro le forze dell’ordine presenti sul posto: “Non è possibile che siano autorizzati a stare lì di fronte”, ha detto visibilmente infastidito.

Alzando i toni, Salvini ha redarguito gli uomini della sicurezza: “Conosco la gestione dell’ordine pubblico, non è possibile che arrivino a 5 metri da me. Non si riesce manco a parlare. Se arriva qualcuno qui a darmi dell’assassino mi girano i co****i eh?!”, ha esclamato, alludendo alla sua esperienza da ministro dell’Interno durante il governo Conte.

(da agenzie)

